У Маріуполі майже гуманітарна катастрофа, 40% людей без тепла, — радник мера (відео)

Переважна більшість людей, які не мають опалення, проживають у багатоповерхівках. Також у громадян відсутнє електропостачання.

У Маріуполі майже гуманітарна катастрофа, оскільки місто не підготовлене до опалювального сезону. Про це в ефірі телемарафону заявив радник мера Петро Андрющенко.

Щонайменше 40% мешканців міста наразі без опалення в помешканнях. Також у людей немає електропостачання. За його словами, це пов'язаное з бойовими діями та наслідками шторму.

"Це, мабуть, проблема номер один у місті", — пояснив він.

Петро Андрющенко висловив сподівання, що окупанти подадуть тепло й не буде катастрофічної ситуації, яку фіксували минулого року. За його словами, 40% людей, які не мають опалення, проживають у багатоповерхівках.

Війська РФ у Маріуполі

Збройні сили Російської Федерації, як заявив Петро Андрющенко, перекидають важку техніку через Новоазовський та Маріупольський райони Донецької області. З його слів, транспортування бойової техніки окупантів відбувається через Новоазовський та Маріупольський райони по лінії Широкине, Гранітне, Гнутове. Андрющенко наголосив, що росіяни переміщують танки полями та ґрунтовими дорогами в темний час доби. Натомість вдень маскують техніку в лісосмугах. Радник мера вважає, що ворог може перекидати важку техніку до Волновахи та Вугледара.

Нагадаємо, 4 грудня радник Петро Андрющенко розповів, що російські військові перевозять боєкомплекти цивільним транспортом. Він зазначив, що ворог розташував свої склади в різних місцях, щоб не привернути увагу та не дати можливість виявити всі об'єкти.