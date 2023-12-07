Більшість летить із Криму: з'явилася карта популярних маршрутів Shahed, які використовує РФ

Після того, як українські морські дрони майже вигнали Чорноморський флот із Севастополя, окупантам стало важче атакувати Україну "калібрами". Інші крилаті ракети сімейства Х запускаються з літаків і летять по прямій.

У Повітряних силах повідомляли, що ворожі "Шахеди" часто атакують руслами річок, дорогами та межами областей. Над річкою можна летіти низько й непомітно для радарів ППО і над дорогою шум ударних дронів зливається з шумом автомобілів. Українське аналітичне видання texty опублікувало карти з маршрутами російських БПЛА та ракет, якими завдають ударів по Україні.

На карту наклали всі приблизні маршрути ворожих повітряних атак, які тривали від 6 вересня по 3 листопада цього року. На них помітно одну річ: більшість БпЛА летить із Криму.

На карті частина маршрутів починається з окупованої Херсонщини, але невідомо, як вони летіли над територіями, які зараз контролює Росія.

"Деякі запущені з Криму БпЛА повторюють горезвісний середньовічний "чорний шлях", яким татарська орда робила набіги, а потім гнала захоплених в Україні невільників на продаж. Якщо дивитися на карту, напрошується один висновок: Україна не може почуватися в безпеці, поки не контролює Крим", — пише видання.

Два найпопулярніші шляхи дронів — вони ціляться у Старокостянтинів, де розміщений військовий аеродром та у Хмельницький. Нижній шлях проходить поруч з трасою Е50, верхній на стику областей.

"Можемо сказати, що звільнення Криму більш реальне, ніж деокупація Донбасу. Адже, як тільки ЗСУ вийдуть до Азовського моря й зможуть знищити Кримський міст, півострів впаде нам до рук, як стигла груша. Тому що російські війська залишаться без постачання. На Донбасі ситуація інша: там розвинена залізнична інфраструктура, якою Росія може нескінченно постачати боєприпаси й поповнення", — зазначає видання.

Після того як українські морські дрони майже вигнали Чорноморський флот із Севастополя, росіянам стало важче атакувати "Калібрами". Інші крилаті ракети сімейства Х запускаються з літаків і летять по прямій.

Балістичні ракети різко набирають висоту, потім падають на ціль, на карті це показано як пряма лінія.

"Попри масовість і складність атак, зараз ворог рідко досягає цілі. Українська ППО багатокомпонентна й продумана. За словами Ігната, значну частину збивають мобільні бригади, які виїжджають на позиції на джипах із кулеметами й прожекторами. Під час останньої атаки на Київ мобільні групи збили 40% Шахедів, повідомляв Ігнат. Також у війні з дронами ефективно показав себе німецький "Гепард", — пишуть texty.

Нагадаємо, що 4 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що однією з головних цілей атак "шахедів" є аеродром у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

4 грудня ЗС РФ атакували територію України 23 ударними БпЛА Shahed-136/131. Їх запускали з окупованого Криму.