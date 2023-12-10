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Пенсійне забезпечення військовослужбовців: від чого залежить розмір виплат

Тетяна Ковальчук
Фото: УНІАН | Пенсії в Україні

При нарахуванні пенсії військовослужбовцям враховується розмір грошового забезпечення, процентну надбавку за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 № 2262-XII військовослужбовці за наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років. Про це нагадала пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, повідомляє "Судово-юридична газета в Україні".

До таких військовослужбовців належать особи, які перебували:

  • на військовій службі;
  • службі в органах внутрішніх справ;
  • Національній поліції;
  • Національному антикорупційному бюро України (НАБУ);
  • Службі судової охорони;
  • державній пожежній охороні;
  • Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • органах і підрозділах цивільного захисту;
  • податковій міліції;
  • Бюро економічної безпеки України (БЕБ);
  • Державній кримінально-виконавчій службі України;
  • деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим законом.

Звільнення військовослужбовців зі служби є основною умовою для призначення пенсії.

Види пенсій

Для таких осіб передбачено три види пенсій:

  • за вислугу років (незалежно від віку, за наявності вислуги та страхового стажу);
  • по інвалідності (якщо вона настала під час проходження служби);
  • у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сім'ї, які були на утриманні військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти).

Право на пенсію військовослужбовців зберігається у разі їх призову на військову службу.

Розміри пенсій

Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

  • за вислугу років: 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;
  • по інвалідності:40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;
  • у разі втрати годувальника: 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.

Раніше, 7 грудня, Фокус писав, що ветерани війни в Україні можуть достроково вийти на пенсію і підвищити її в розмірі 25% прожиткового мінімуму.