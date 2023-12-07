В Маріуполі після ліквідації військових ЗС РФ окупанти розпочали "полювання" на партизан, — ЗМІ

У місті невідомі влаштували сафарі на російських окупантів. Минулого тижня в місті загинули шестеро військовослужбовців ЗС РФ — двох застрелили просто на вулиці у потилицю, а чотирьох — ліквідували на пляжі за допомогою холодної зброї.

Після того, як в окупованому Маріуполі розстріляли російських військовослужбовців, спецслужби РФ активізували роботу щодо виявлення учасників руху опору. Під загрозою опинилися не лише реальні партизани, а й усі без винятку жителі ТОТ, які вболівають за Україну. Про це пише OBOZ.UA.

Так, на території окупованої частини Донецької області, у Маріуполі, невідомі влаштували сафарі на російських окупантів. Минулого тижня в місті загинули шестеро військовослужбовців ЗС РФ — двох застрелили просто на вулиці у потилицю, а чотирьох — ліквідували на пляжі за допомогою холодної зброї. Джерела стверджують, що поруч із тілами залишили записку з одним словом: "Забирайтеся!"

"Серйозно "кошмарять" окупантів учасники підпілля в Запорізькій області. Наприклад, захоплений Мелітополь вже вщент напхали ФСБвцями, проте це не особливо допомогло окупантам", — розповів співрозмовник видання у розвідці.

Так, ліквідація в окупованому Луганську "депутата ЛНР" Олега Попова — є ще одним прикладом роботи руху опору. Через це окупати активізували боротьбу з підпіллям.

"Жити в окупації — це означає весь час бути напоготові. На жаль, досі не всі це розуміють. Але іноді й почуття небезпеки притуплюється, а це дуже небезпечно", — розповів спрівробітник розвідки.

Він навів приклад, як не так давно в окупованому Мелітополі окупанти зупинили сімейну пару і знайшли в телефоні жінки підписки на українські канали та листування з однодумцями. Жінка не мала жоодного стосунку до партизанів, але її все одно відправили за ґрати.

"Зараз зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах і намагаються вирахувати серед них жителів тимчасово окупованих територій. Тому закликаємо українців на ТОТ зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку", — повідомили у Центрі національного спротиву.

Жителям окупованих територій радять завести додатковий обліковий запис у тому ж Facebook і не ходити вулицею зі смартфоном, на якому є "зайве".

16 листопада повідомлялося, що українська диверсійно-розвідувальна група перетнула лінію фронту в Запорізькій області та знищила значну кількість російських військових. Вони в цей момент перебували в підвалі, де відпочивали.

Раніше повідомлялося, що російські військові почали нову фазу широкомасштабних операцій в окупованому Маріуполі, вдаючись до масових "зачисток".