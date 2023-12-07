"Спокій і твердість": Данілов відреагував на голосування в США за допомогу Україні

За словами спікера РНБО, попри те, хто, де і як проголосував, Київ продовжить відстоювати свою незалежність і звільняти території. Це триватиме доти, доки не вдасться зупинити Росію.

Україна продовжить захищати свою свободу й незалежність, попри рішення, які можуть ухвалювати або не ухвалювати на Заході. Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 7 грудня.

За його словами, необхідно зараз зберігати "спокій і твердість", оскільки українські військові продовжать звільняти території і ніхто не залишить Російській Федерації захоплені території.

"У незалежності від того, хто, де і як проголосував у будь-якій країні світу, ми не припинемо захищати нашу державу, ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі та не пробачимо жодного вбитого або скаліченого. Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю та будемо далі нищити російську потвору", — заявив Олексій Данілов.

Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить боротися за свої території Фото: Скриншот

Окремо секретар РНБО наголосив, що кожен важкий день стає уроком для України, адже випробування змушують не лише подорослішати, а й стати міцнішими.

Наразі знову головним пріоритетом у світі стає сила, попри раптовий прогрес, який фіксувався останні десятиліття. У зв'язку з цим, зазначив Олексій Данілов, українські військові продовжать гарантувати безпеку.

"Сили оборони України є та залишаються нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури та невиконання взятих міжнародних безпекових зобовʼязань", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що Сенат США заблокував допомогу Україні. За даними журналістів, у республіканській партії не підтримали законопроєкт про допомогу Києву, тому що з нього було виключено жорсткіші заходи з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Президент Джо Байден назвав провал голосування за допомогу Україні політичним шантажем. Зі свого боку, пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, покликаючись на слова сенаторів, що двопартійну підтримку Києва буде продовжено.