Єгипет представив інтегровану систему для бійців EISS: особливості захисту

Оригінальна система включає такі ключові компоненти, як балістичний шолом, тепловізійну нашоломну камеру, тепловізор, лазерний далекомір-монокуляр тощо.

Єгипетська компанія Arab International Optronics (AIO) на виставці EDEX 2023 представила єгипетську інтегровану солдатську систему Egyptian Integrated Soldier System або EISS. Розробка спрямована на поліпшення огляду, прицілювання і захисту солдатів, а також на поліпшення зв'язку між бійцями і командними центрами. Детально про оригінальну систему розповіли 7 грудня оглядачі Army Recognition.

В останній модифікації EISS пріоритет віддають безпечним і адаптованим каналам зв'язку, включно з текстом, голосом, відео та передаванням даних.

EISS складається з кількох ключових компонентів:

тепловізійна камера для шолома;

екран для очей;

основа для кріплення на шолом;

мікрофон для зв'язку з командуванням;

захисний екран;

пристрій бездротового зв'язку;

годинник для вимірювання життєвих показників тіла;

комунікаційний планшет;

лазерний далекомір;

системний акумулятор;

систему зарядки;

прилад теплового бачення D27 і тактичний безпілотник.

Найважливішим елементом системи є балістичний шолом, розроблений з урахуванням різних систем зв'язку, можливостей нічного бачення і низки аксесуарів для шолома. Він забезпечує захист від безлічі ударів з усіх боків і оснащений 4-точковою регульованою системою ременів для комфорту, балансу і зниження втоми.

Тепловізійна нашоломна камера, інтегрована в систему EISS, оснащена тепловим детектором з роздільною здатністю 480x640 пікселів, спектральним діапазоном 8-14 мкм і полем зору 31°H x 24°V.

Прилад денного спостереження Osprey з інфрачервоними можливостями призначений для універсального використання в польових умовах і має Bluetooth та USB-з'єднання для обміну координатами.

Лазерний далекомір-монокуляр зі збільшенням 7X, діаметром об'єктива 24 мм і полем зору 7,5°. Це необхідний компонент для точної роботи в польових умовах, який забезпечує точність у межах 1±m для відстаней менше ніж 500 м та 2±m для відстаней понад 500 м.

Тепловізор D27 призначено для легкого озброєння, його оснащено високочутливим неохолоджуваним детектором із роздільною здатністю 640x480 пікселів.

Система EISS має посилені шви, вдосконалену вентиляційну підкладку для захисту від поту, що підвищує комфорт користувача під час тривалих чергувань. Бронежилет виготовлено з високоякісних матеріалів, проте з яких саме не уточнюється.

Для підтримки системи компанія AIO представляє літій-іонну батарею зі спеціальними функціями, що відповідають різним технічним вимогам.

Планшет, призначений для інтенсивного використання на передовій, пропонує гнучкі можливості налаштування, включно з RS232, USB, LAN, GPS тощо.

Завершує систему EISS комунікаційна радіостанція від AIO, що працює в IP-інфраструктурі, підтримує мобільну мережу Ad Hoc Networking (MANET), потокове відео та кріплення Spearnet Vehicular Mount (SNVM). Розробники стверджують, що станція передає дані голосові повідомлення та відеофайли на дальності до 2 км.

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