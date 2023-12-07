Велика Британія допомогла створити морські ударні дрони Україні, – The Times (фото)

Голова МЗС Великої Британії під час візиту Одеси сказав, що вони пишаються тим, що Сполучене Королівство відігрває свою роль у розблокування морського шляху в Чорному морі.

Головне управління розвідки має на озброєні три типи морських безпілотників, про які розказали журналістам. Оператор дрона з позивним "13" розповів про те, як знищується Чорноморський флот РФ. Про це повідомляє The Times.

Українська атаки дозволили прокласти торговельний шлях Чорним морем. РФ більше не здатна блокувати Чорне море. Їхні кораблі тримаються біля берегової лінії окупованого Криму чи Новоросійську. При цьому автори стверджують, що Велика Британія дотична до розробки уданих морських безпілотників. У серпні 2022 року вони передали Україні 6 безпілотних підводних автономних мінних апаратів, які могли відтворити українці.

Дрон Маґура V5

"Дуже важливо, чого досягнув український флот — відтіснивши росіян, відкривши ці нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Британія відіграє свою роль", — сказав голова МЗС Сполученого Королівства Джеймс Кемерон під час візиту Одеси в листопаді.

Журналісти побували на секретній базі морських дронів, де вибухівки так багато, що її вистачить для знищення всього Чорноморського флоту РФ. Командир флоту з позивним "13" сказав, що він особисто атакував деякі російські кораблі, зокрема 10 листопада, коли потопили одразу два кораблі.

Місце удару по російських кораблях

Надводні безпілотники зайшли в порт на світанку та уникли протичовнові сітки. Окупанти побачили дрони й невдало відкрили по них вогонь. Проте врешті-решт дрони уразили десантний корабель класу "Серна" та десантний катер "Акула". Окрім цього ще один дрон вибухнув у ремонтному доку.

"Вони знали, що ми йдемо, але вони нічого не могли з цим вдіяти. Радість була неймовірна. Метою мого життя було потопити російський корабель, і ми потопили відразу два. І, наскільки я знаю, цього ще ніхто й ніде не робив. Тепер у нас нова мета — потопити щось більше", – сказав командир ГУР.

13-й каже, що всі атаки на російські бойові кораблі є результатом роботи надзвичайно ефективних морських дронів. Вартість виробу не порівнянна з багатомільйонними бойовими кораблями, який виготовляється роками. Гурівець каже, що навіть якщо скласти вартість всіх морських дронів, то вони все одно в тисячі разів дешевше.

Морські дрони змінюють хід бойових дій на морі.

"Ми пишемо історію. І наші західні партнери дуже зацікавлені в таких інструментах", — продовжує розвідник.

Також у виданні зазначають, що СБУ використовують власні дрони SeaBaby, які використовувались для ударів по Кримському мосту, фрегату "Адмірал Макароф", танкер "Сіг" й великому десантному кораблю "Оленегорский горняк".

Нагадаємо, 11 листопада UNITED24 повідомили, що Україна уразила 8 кораблів РФ морськими дронами та ракетами.

15 вересня СБУ підбили ракетний корабель "Самум" дроном SeaBaby.