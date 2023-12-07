"Сценарії під копірку": агресія РФ проти України почалася 1992 року, — омбудсмен

За словами Дмитра Лубінця, вже понад 30 років Кремль захоплює чужі території, але світ ніяк на це не реагує. Спочатку була Молдова, потім Грузія, а тепер Україна. У майбутньому з трагедією може зіткнутися хтось іще.

Російська агресія проти України почалася не 2014 року, а набагато раніше. Пов'язано це з нападом противника на Молдову. Таку думку озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода чи страх" 7 грудня.

За його словами, 1992 року росіяни напали на іншу незалежну державу, яка межує з Україною. Мова про Молдову, тому що завдяки допомозі противника з'явилася так звана Придністровська Молдавська республіка.

"На мій погляд, агресія РФ щодо України розпочалася не 2014 року, а набагато раніше — 1992-го, коли РФ напала на Молдову і виникла так звана Придністровська Молдавська республіка. Насправді це було насильницьке захоплення РФ цих територій. Яка була міжнародна реакція? Жодної. Яка була реакція РФ? Вони зрозуміли, що можна йти далі", — заявив Дмитро Лубінець.

У 2008 році Росія також здійснювала агресію щодо незалежної держави — Грузії. Були анексовані території та "створені" псевдореспубліки. Тоді світ також ніяк не відреагував, вважає омбудсмен.

У 2014 році було захоплено Кримський півострів, а також зафіксовано вторгнення на Донбас, де "проголосили" знову невизнані республіки. Світ теж ніяк не відреагував.

"Подивіться на ці сценарії, вони написані як під "копірку". Таке враження, що колись розроблений документ використовується РФ для захоплення все нових і нових територій. І що найгірше — що мовчання або глибоке занепокоєння налаштовує РФ іти далі й далі, спровокує дедалі нові й нові агресії у світі", — продовжив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен закликав світ і міжнародні організації зробити все для того, щоб зупинити російські протиправні дії, інакше агресії у світі ставатиме тільки більше.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що генерал РФ заявив про готовність захопити ще дві області України. За словами колишнього глави МВС Анатолія Куликова, пов'язані амбіції Кремля нібито з НАТО. Якщо відрізати Україну від моря — військовий блок "не візьме" Київ до Альянсу.