У Луганську 16-річних підлітків готуватимуть до мобілізації до ЗС РФ, — ЦНС

У тимчасово окупованому місті запрацює російський центр підготовки "Воин". Окупанти навчають підлітків основам стрільби, роботі з безпілотними літальними апаратами, засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують дітей віком від 14 років направляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

У Луганську розпочне роботу російський центр суперпідготовки "Воин". Відкриттям філіалу займається особисто директор організації Олександр Зайцев. У ЦНС наголосили, що російська організація вже виконує завдання Міноборони РФ по рекрутингу та підготовці молоді до подальшої служби в Збройних силах Російської Федерації. Підлітків навчають основам стрільби, роботі з безпілотними літальними апаратами, засоби зв’язку та радіоелектронної боротьби. Цим напрямком керує депутат російської Держдуми Віктор Водолацький.

Координатори підпілля повідомили, що росіяни планують на військову підготовку віддавати дітей віком від 14 років, а від 16 років готувати до мобілізації, що є порушенням статті 51 Женевської конвенції.

ЦНС отримав доступ до списку всіх осіб, залучених до розгортання таких центрів. Кожен понесе відповідальність за скоєні злочини, додали в підпіллі.

Нагадаємо, 5 грудня у ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог розбудовує мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. "Центр військово-спортивної підготовки" відкрили на базі псевдоколеджу в Луганську.

24 листопада стало відомо, що російські окупанти змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати військовим ЗС РФ, які отримали поранення. Старшокурсників відправляють на роботу у військові госпіталі як на практику.