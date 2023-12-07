Платили до 6000 доларів: правоохоронці викрили ще чотири схеми ухилення від служби (фото)

У поліції повідомляють, що незаконні схеми діяли у чотирьох регіонах країни. Допомагав ухилянтам лікар, адвокат та проректор інституту.

Українські правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від військової служби у чотирьох областях України. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

За інформацією слідства, допомагали чоловікам призовного віку не лише цивільні особи, але й посадовці. За свої послуги зловмисники просили в ухилянтів від 400 до 6000 доларів.

Так, у Києві правоохоронці викрили на незаконній діяльності проректора інституту. Студент магістратури заплатив чоловіку 1200 доларів, аби успішно скласти сесію та не бути відрахованим з навчального закладу.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Ще одну схему викрили у Черкаській області. Правоохоронці затримали адвоката та його спільника, які за гроші мали допомогти зробити висновком ВЛК щодо непридатності ухилянта до служби. Свої послуги вони оцінювали у 5500-6000 доларів.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Затримали зловмисників "на гарячому" під час отримання 5500 доларів та 10 тисяч гривень.

На Житомирщині правоохоронці викрили у допомозі ухилянтам члена лікарсько-консультативної комісії. За 13 тисяч гривень він обіцяв встановити військовозобов’язаному чоловіку на два роки групу інвалідності.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Четверту схему правоохоронці викрили у Чернігівській області. Повідомляється, що керівник квартирно-експлуатаційного відділу за 600 доларів обіцяв працевлаштувати ухилянта водієм у військову частину. Правоохоронці повідомляють, що це б дозволило чоловіку служити подалі від фронту.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одеській області чоловіки, аби уникнути служби, платити жінкам з інвалідністю за фіктивний шлюб. Організувала схему 34-річна місцева мешканка, яка сама розшукувала чоловіків та пропонувала їм допомогу.

Також у листопаді на Закарпатті затримали чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон із Румунією, втім заблукав. Через три дні він зв’язався із рятувальника, щоб його відшукали.