"Революція у сфері ППО": що Україні дасть спільний зі США проєкт FrankenSAM (відео)

Військовий експерт Іван Киричевський розповів, що Пентагон передав Україні технологій на сотні мільйонів доларів. У майбутньому вони допоможуть повністю захистити великі міста.

США передають Україні технології FrankenSAM для оновлення радянських комплексів ППО, які можуть в майбутньому захистити декілька великих міст. Про це 7 грудня в ефірі телекалану "Еспресо" заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію радянських зенітно-ракетних комплексів і ракет, які могли вже закінчитися, під американські ракети, яких може бути цілком достатньо", — пояснив він.

Експерт навів приклад, що таким чином адаптують комплекси "Бук" під ракети AIM-7.

"Можливо, вони мають трошки гірші характеристики, ніж радянські ракети, але зато вони є", — підкреслив Киричевський.

З його слів, за допомогою AIM-7 можна збивати "Шахеди", крилаті ракети та повітряні цілі поблизу лінії фронту.

Експерт розповів, що мати пускові установки — недостатньо. Озброєння потрібно ще обслуговувати.

"І саме для цього Пентагон і передав ці технології", — пояснив Киричевський.

Він підкреслив, що у межах FrankenSAM США передають Україні технологій на десятки, а, можливо, й сотні мільйонів доларів.

"Проєкт FrankenSAM — це в принципі революція у сфері протиповітряної оборони. Бо серійну адаптацію американських ракет під радянські комплекси не робив ніхто, були тільки окремі точкові проєкти в східноєвропейських країнах, які не були реалізовані", — зазначив експерт.

Водночас Україна, з його слів, такий проєкт вже реалізувала і невдовзі матиме структуру для обслуговування радянських комплексів. Киричевський припустив, що в майбутньому це допоможе повністю захистити від атак кілька найбільших міст.

Нагадаємо, проєкт FrankenSAM з’явився ще наприкінці минулого року. Україна звернулася до американських партнерів з проханням допомогти знайти ракети для комплексів "Бук". Фахівці вирішили, що легше буде модернізувати техніку під снаряди натівського зразка.

6 грудня у Білому домі повідомили, що Пентагон та промислові партнери США передали Україні технічну документацію, щоб виробляти системи ППО FrankenSAM. За даними Defence Express, йдеться про три проєкти — адаптація "Буків" під ракети AIM-9M Sidewinder та RIM-7 Sea Sparrow, а також гібрид установок Patriot та вітчизняних РЛС.