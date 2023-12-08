"Поновлюють щоденну статистику втрат": снайпери ССО знищили ворога на Херсонщині (відео)

Бійці ССО працюють на всіх операційних напрямках. На оприлюднених кадрах можна побачити, як оператори через приціл спостерігають за російськими окупантами, а потім завдають влучних пострілів.

Снайпери Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали, як знищують російських військових у Херсонській області. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

Бійці розповіли, що продовжують працювати на всіх операційних напрямках.

"Снайпери 73-го морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та поновлюють щоденну статистику втрат противника", — ідеться в повідомленні ССО.

У пресслужбі опублікували ролик, у якому показали, як українські снайпери через приціл спостерігають за російськими окупантами, а потім завдають влучного пострілу. Після цього противники гинуть, а військові ССО продовжують знищувати особовий склад Збройних сил Російської Федерації.

"Ідемо далі!" — додали бійці ССО.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців і воїни 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Окупанти намагалися заховати вогнеметну систему поблизу посадки, проте ЗСУ скинули на неї снаряд із безпілотного літального апарата.

6 грудня повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські військові знищили російський транспортний вертоліт Мі-8 за допомогою реактивної системи HIMARS. Аеророзвідка виявила російський гелікоптер, який сів у полі, і передала його координати українським артилеристам. У результаті по техніці вдарили ракетою GMLRS.