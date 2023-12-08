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"Поновлюють щоденну статистику втрат": снайпери ССО знищили ворога на Херсонщині (відео)

Діана Бондаренко
Снайпери ССО знищили російських військових

Бійці ССО працюють на всіх операційних напрямках. На оприлюднених кадрах можна побачити, як оператори через приціл спостерігають за російськими окупантами, а потім завдають влучних пострілів.

Снайпери Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали, як знищують російських військових у Херсонській області. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

Бійці розповіли, що продовжують працювати на всіх операційних напрямках.

"Снайпери 73-го морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та поновлюють щоденну статистику втрат противника", — ідеться в повідомленні ССО.

У пресслужбі опублікували ролик, у якому показали, як українські снайпери через приціл спостерігають за російськими окупантами, а потім завдають влучного пострілу. Після цього противники гинуть, а військові ССО продовжують знищувати особовий склад Збройних сил Російської Федерації.

"Ідемо далі!" — додали бійці ССО.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців і воїни 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Окупанти намагалися заховати вогнеметну систему поблизу посадки, проте ЗСУ скинули на неї снаряд із безпілотного літального апарата.

6 грудня повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські військові знищили російський транспортний вертоліт Мі-8 за допомогою реактивної системи HIMARS. Аеророзвідка виявила російський гелікоптер, який сів у полі, і передала його координати українським артилеристам. У результаті по техніці вдарили ракетою GMLRS.