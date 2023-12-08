"Розділилися на дві групи": у ЗСУ озвучили деталі ранкового обстрілу України (фото)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ЗС РФ запустили 19 крилатих ракет, 14 з яких вдалося перехопити Силам оборони. Є влучання по інфраструктурі та цивільних об'єктах. Перед цим росіяни провели розвідку боєм, запустивши "шахеди" по Дніпропетровській області.

Унаслідок ракетної атаки на Київ та область у регіоні зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй Facebook-сторінці.

За словами керівника ОВА, в області активно працювали сили протиповітряної оборони. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей було пошкоджено житлові будинки в громадах регіону.

"У будинках вибиті вікна, часткові руйнування стін. Аварійні служби вже працюють. Детальніша інформація про пошкодження — пізніше. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надано всю необхідну допомогу", — заявив Кравченко.

Результати роботи ППО

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, сили протиповітряної оборони перехопили всі цілі, які летіли на столицю.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягла міста. Силами та засобами ППО всі ракети, які летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація про жертви та руйнування відсутня!" — зазначив Попко.

За інформацією спікера Повітряних сил Юрія Ігната, загалом Збройні сили Росії запустили по Україні 19 крилатих ракет. 14 із них були перехоплені українськими захисниками, повідомив він в ефірі національного телемарафону. Ракети були знищені над Київською та Дніпропетровською областями. Ігнат розповів, що ракети слідували спершу курсом на Дніпро, а звідти частина ракет попрямувала в бік Києва, а частина — вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області.

"З вечора проводилася розвідка боєм. Запустили 7 "шахедів", теж полетіли в Дніпропетровську область. 5 було збито приблизно там же, де і ракети цього разу полетіли в той бік. Також С-300 — по Харківщині, 6 зенітних керованих ракет з Бєлгородської області запустив противник. Під ранок ми вже бачимо пуски тих ракет, про які всі дуже довго говорили, це Х-101/Х-555", — розповів Ігнат.

За словами спікера ЗС ЗСУ, попередньо, ракети були запущені з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95, а не з десяти літаків, як про це раніше заявляв глава КМВА Сергій Попко.

"Розділили ці літаки на кілька груп і здійснили пуски крилатих ракет", — пояснив Ігнат.

Пізніше у пресцентрі Повітряних сил підтвердили інформацію про знищення 14-и крилатих ракет.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Загалом було залучено 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування", — йдеться в повідомленні.

Також нагадаємо, що внаслідок удару по Дніпропетровській області в Павлоградському районі загинула людина, ще четверо дістали поранення різної тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудня ЗС РФ завдали щонайменше п'яти ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки в кількох районах