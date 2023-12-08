РФ запустила по Україні ракети з бомбардувальників Ту-95: у регіонах прогриміли вибухи (фото)

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на околиці міста. Вибухи також чули в Павлограді Дніпропетровської області — влада вже поінформувала про жертву ракетного удару.

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Рано-вранці 8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомили в пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних і східних областях — 06:30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили в Повітряних силах.

Перша група ракет перетнула кордон України та рухалася в напрямку Дніпропетровської області через Харківську.

Незабаром після цього в областях почали оголошувати повітряну тривогу. У Києві сирена завила о 06:48.

У командуванні уточнили, що ракети летіли в напрямку Павлограда. Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу та попередив про роботу протиповітряної оборони.

"Не ігноруйте тривогу, буде працювати ППО проти російських ракет", — написав глава ОП у своєму Telegram-каналі.

Місцеві жителі повідомили про вибухи на Дніпропетровщині. Ракети змінили курс на Дніпро.

Потім ракети стали рухатися в бік Миргорода на Полтавщині. Там розташований військовий аеродром.

Незабаром ракети зайшли в Кіровоградську область. Вони рухалися в західному напрямку.

О 07:26 ракети почали рухатися в бік Київщини через Черкаську область. Курс міг змінитися.

О 07:32 столична військова адміністрація повідомила про загрозу ракетного удару по Києву. У Київській області було чути вибухи.

Станом на 07:32 ракети курсували в напрямку Києва з південного напрямку. У Черкаській області ракети летіли в напрямку Київської області. У Кіровоградській області ракети летіли в напрямку заходу.

В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони. Вони закликали людей залишатися в укриттях і не знімати те, що відбувається, на відео.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 7:33 повідомив про те, що в Павлограді чули вибухи.

"Зранку було шумно в Павлограді. Уся інформація уточнюється та буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", — повідомив керівник ОВА.

О 7:38 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО та закликали жителів столиці перебувати в укриттях.

О 7:41 у Повітряних силах повідомили про нову групу ракет, яка пролітала над Чугуївським районом Харківської області в бік Дніпропетровської області.

О 07:48 було помічено ще одну групу ракет, яка залетіла через Харківську область. Вони рухалися в напрямку Павлограда.

О 07:56 у районі Павлограда було чути вибухи.

О 7:38 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО та закликали жителів столиці перебувати в укриттях.

Нові пуски ракет

О 7:41 у Повітряних силах повідомили про нову групу ракет, яка пролітала над Чугуївським районом Харківської області в бік Дніпропетровської області.

О 7:48 у ВР повідомили про рух ракет курсом на Павлоград.

О 8:31 у КМВА повідомили про відбій повітряної тривоги, але закликали мешканців слідкувати за сигналами та в разі небезпеки перейти в укриття.

О 8:46 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час обстрілу Павлоградського району загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всіх доправлено в лікарню. Усіх оперують. Двоє людей — у важкому стані", — повідомив Лисак.

10 бомбардувальників запускали крилаті ракети

Начальник КМВА Сергій Попоко уточнив, що запуски ракет здійснювалися з 10-и стратегічних бомбардувальників ЗС РФ. Було випущено крилаті ракети типу Х-101/555/55 із аеродрому в місті Енгельс, що в Саратовській області.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягла міста. Силами та засобами ППО всі ракети, які летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація про жертви та руйнування відсутня! Як ви бачите, ворог дочекався свого часу та почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", — заявив Попко.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня ЗС РФ завдали щонайменше п'яти ракетних ударів по Харкову, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки в кількох районах

Раніше, 7 грудня, ЗС РФ завдали удару по ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу було серйозно пошкоджено обладнання.