"Ніколи не була такою реальною": Медведєв заявив про загрозу прямого зіткнення РФ із НАТО

За словами заступника голови Радбезу РФ, уперше виникла реальна ймовірність початку Третьої світової війни. На його думку, Київ усе ж отримає гроші від США, але після цього Байден програє на президентських виборах, а Україна розпадеться.

Заступник голови Ради національної безпеки та президент Росії 2008-2012 рр. Дмитро Медведєв заявив про загрозу початку Третьої світової війни внаслідок зіткнення РФ і США. Дмитро Медведєв заявив про загрозу початку Третьої світової війни внаслідок зіткнення РФ і США. Про це він 8 грудня написав у своєму Telegram-каналі.

У своєму пості в Telegram Медведєв зазначив, що така загроза не була настільки реальною з моменту Карибської кризи. Він також назвав Україну "другорядною державою, яка перебуває в стадії розпаду", на яку президент США Джо Байден просить гроші в Конгресу. На думку Медведєва — це "примітивний шантаж".

"Дайте грошей нашому хлопцю (вставте потрібне прізвище), а то доведеться почати війну з росіянами", — так говорили різні американські президенти в найрізноманітніші часи, вибиваючи долари зі своїх законодавців. Питання сьогодні в іншому: 1. Ніколи не вибивали стільки грошей для другорядної держави, яка перебуває в стадії розпаду. 2. Ніколи так агресивно та нахабно не вибивали гроші для країни, яка відкрито корумпувала чинного президента США та членів його сім'ї. 3. Ніколи, починаючи з Карибської кризи, не була настільки реальною загроза прямого зіткнення Росії та НАТО з переходом у Третю світову", — написав Медведєв.

Водночас заступник голови Радбезу РФ висловив упевненість, що президент Джо Байден зіштовхнеться із загрозою імпічменту й програє на найближчих президентських виборах, але до цього Україна все ж отримає гроші від США.

"Не зараз, так у новому році. Щоб за всяку ціну продовжити бізнес на війні. І за це бабло поллються нові ріки крові, відповідальність за які несе сімейка Байденів і вся їхня "б*ндерівська сволота", — написав Медведєв.

Нагадаємо, у листопаді Дмитро Медведєв відреагував на рішення Верховної Ради України відкласти парламентські та президентські вибори до закінчення війни. На його думку, вибори перенесли через побоювання української влади того, що "іноземні спонсори почнуть розкладати яйця в різні кошики".

Також Медведєв заявляв, що в планах Москви — захоплення нових українських територій, серед яких вказав Київ, Одесу та Миколаїв.