Вибивають ЗСУ КАБами з позицій: Defense Express оцінило ситуацію на лівому березі Херсонщини

ЗС РФ починають боятися, що українська сторона буде розширювати плацдарм на інших ділянках лівобережжя. Наразі Сили оборони тримаються у лісовому масиві поблизу Кринок.

Сили оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині втримують позиції, а ЗС РФ намагаються вибити їх закидаючи авіабомбами. Про це розповів "Еспресо" директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Наші підрозділи отримують плацдарми, розташовані поблизу Кринок і далі на схід. У смузі від 3 до 8 км противник не може контролювати цю ділянку і наші морські піхотинці утримують їх у надзвичайно складних умовах. Слід розуміти, що ворог насамперед ефективно використовує зараз КАБи намагаючись вибити наші підрозділи", — пояснив експерт.

Згурець зазначив, що Сили оборони також тримаються у лісовому масиві поблизу села Кринки.

"Насамперед, це трошки на захід, там починається лісовий масив, де якраз головні стрілецькі сутички. Також зараз ворог починає побоюватися того, що українська сторона буде розширювати плацдарм в інших ділянках, зокрема на сході від Херсону, на лівому березі. У будь-якому разі наш контингент на лівому березі виконує свої завдання втримуючи сили противника", — сказав Сергій Згурець.

У зведенні Генштабі ЗСУ на ранок 8 грудня підтверджують, що ЗСУ тримають зайняті позиції на Херсонщині.

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ проводять атаки малими групами в лісовому масиві біля Кринок, і що в бій кидають нові групи морської піхоти.

Раніше повідомлялося, що геолоковані кадри від 30 листопада, 1 та 3 грудня підтвердили, що Сили оборони вступали в бій із російськими солдатами в селищі Білогрудове. Це підтверджує, що українські захисники зайняли нову позицію на острові Білогрудий на південний захід від Херсона.