"Москва-ріка заливатиме кров'ю": у Зеленського відреагували на ліквідацію Киви (відео)

Ілля Кива не був впливовою людиною та не мав жодних інсайдів із України. Екснардеп брав участь лише в класичних російських пропагандистських образливих форматах на федеральних каналах, розповіли в ОП.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідація колишнього депутата від ОПЗЖ Іллі Киви в Підмосков’ї є елементом хаотизації. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

"Такого буде все більше й більше. Щодо Киви, не забуваймо, що Росія сьогодні є вкрай криміналізованою країною. Кива мав дуже специфічне коло зустрічей і взагалі був дуже специфічною людиною", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що в Російській Федерації подібних ексцесів буде багато, оскільки "немає запобіжників, вони вже зруйновані". За словами Подоляка, із війни в РФ повертаються багато людей з кримінальними схильностями.

"Це свавілля тільки збільшуватиметься, і стане повноводною річкою — "Москва-ріка", яка все зноситиме та все заливатиме кров'ю", — наголосив радник голови ОП.

СБУ та ГУР МОУ набагато ефективніше розуміють усе, що відбувається в Росії. Михайло Подоляк розповів, що вони мають розгалужені агентські мережі та вміють там працювати, натомість російська контррозвідка "не так суттєво протидіє, як раніше". У результаті цього контроль над територією і долею тих чи інших зрадників переходить до рук українських розвідок і спецслужб.

Подоляк додав, що не потрібно перебільшувати значення Киви, оскільки він не був аж такою впливовою людиною. Він не мав жодних інсайдів із України, Кива брав участь лише в класичних російських пропагандистських образливих форматах на федеральних каналах.

Вбивство Іллі Киви: що відомо

6 грудня в ЗМІ повідомили про вбивство колишнього нардепа ВР Іллі Киви, його тіло виявили в Підмосков’ї. Того ж дня представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив смерть Киви. За його словами, така доля спіткає й інших зрадників України.

Нагадаємо, 6 грудня в ЗМІ розповіли, що Іллю Киву виявили мертвим в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї. За інформацією журналістів, Кива лежав на снігу посеред паркової зони заміського комплексу, він мав різану рану на правій скроні та гематоми на тілі.