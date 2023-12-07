Спецслужби місяцями стежили за Кивою: в ГУР пояснили, чому екснардеп жив у Підмосков'ї (відео)

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Ілля Кива був важливою складовою російської пропагандистської машини, і якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, то був би зараз у безпеці.

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Україна не коментує, хто саме здійснив операцію з ліквідації ексдепутата Верховної ради Іллі Киви, засудженого за державну зраду, однак в розвідці підтвердили, що за колаборантом велося стеження. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Можемо підтвердити, що спостереження за такими суб'єктами відбувається. Якщо говорити конкретно про Киву, тоді йдеться не про кілька тижнів, а про кілька місяців", — зазначив Юсов.

За його словами, Кива був важливою складовою російської пропагандистської машини.

"Якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, то був би зараз в безпеці. Те саме стосується й інших зрадників, колаборантів і воєнних злочинців", — наголосив Юсов.

Чи причетна до смерті екснардепа його співмешканка?

"Давайте не будемо полегшувати роботу російським слідчим органом і говорити правильно вони щось роблять чи неправильно. Ми констатуємо факти", — відповів Юсов на запитання про причетність до ліквідації Киви його співмешканки.

Чому Кива жив у Підмосков’ї

Крім того, представник ГУР в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що колишній депутат жив в одному з сіл Підмосков'я, бо хотів подбати про свою безпеку.

За його словами, держава-агресор намагається так чи інакше дбати про безпеку колаборантів. Саме тому, як наголосив Юсов, те, де мешкав останнім часом Кива — це "спроба утекти від чогось і захистити себе".

"Безвідносно до конкретно цієї ситуації люди, які перебувають в активній обоймі російських спецслужб – а Кива був саме таким, – які беруть активну участь у роботі російської пропаганди, що щільно повʼязана з діяльністю спецслужб держави-агресора, дбають про свою безпеку", — зазначив представник розвідки.

Юсов про смерть Киви. Дивитися з 51:22

Убивство Іллі Киви: що відомо

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про те, що в Підмосков'ї було вбито ексдепутата Верховної ради Іллю Киву. Він проживав на території Росії практично два роки.

Пізніше загибель підтвердив і представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Він заявив, що Ілля Кива був "одним із найогидніших покидьків, зрадників і колаборантів".

Російські медіа уточнили, що Іллю Киву знайшли мертвим в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї в РФ. На тілі чоловіка була кров і гематоми.