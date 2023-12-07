Спецслужбы месяцами следили за Кивой: в ГУР объяснили, почему экс-нардеп жил в Подмосковье (видео)

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Илья Кива был важной составляющей российской пропагандистской машины, и если бы он добровольно сдался в руки украинского правосудия, то был бы сейчас в безопасности.

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Украина не комментирует, кто именно осуществил операцию по ликвидации экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, осужденного за государственную измену, однако в разведке подтвердили, что за коллаборантом велась слежка. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Можем подтвердить, что наблюдение за такими субъектами происходит. Если говорить конкретно о Киве, тогда речь идет не о нескольких неделях, а о нескольких месяцах", — отметил Юсов.

По его словам, Кива был важной составляющей российской пропагандистской машины.

"Если бы он добровольно сдался в руки украинского правосудия, то был бы сейчас в безопасности. То же касается и других предателей, коллаборационистов и военных преступников", — подчеркнул Юсов.

Причастна ли к смерти экс-нардепа его сожительница?

"Давайте не будем облегчать работу российским следственным органом и говорить правильно они что-то делают или неправильно. Мы констатируем факты", — ответил Юсов на вопрос о причастности к ликвидации Кивы его сожительницы.

Почему Кива жил в Подмосковье

Кроме того, представитель ГУР в эфире "Радио Свобода" сообщил, что бывший депутат жил в одном из сел Подмосковья, потому что хотел позаботиться о своей безопасности.

По его словам, государство-агрессор пытается так или иначе заботиться о безопасности коллаборационистов. Именно поэтому, как отметил Юсов, то, где жил в последнее время Кива — это "попытка убежать от чего-то и защитить себя".

"Безотносительно к конкретно этой ситуации люди, которые находятся в активной обойме российских спецслужб — а Кива был именно таким, — которые принимают активное участие в работе российской пропаганды, плотно связанной с деятельностью спецслужб государства-агрессора, заботятся о своей безопасности", — отметил представитель разведки.

Юсов о смерти Киви. Смотреть с 51:22

Убийство Ильи Кивы: что известно

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о том, что в Подмосковье был убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Он проживал на территории России практически два года.

Позже гибель подтвердил и представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Он заявил, что Илья Кива был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".

Российские медиа уточнили, что Илью Киву нашли мертвым в элитном загородном комплексе"ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ. На теле мужчины была кровь и гематомы.