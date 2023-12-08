Заморозка війни на три роки: експерт назвав кількість озброєння, яке зможе накопичити РФ

Наразі Росії складно накопичувати озброєння, оскільки активні бойові дії змушують російський ВПК практично повністю працювати на компенсацію втрат, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Російська Федерація не може повноцінно відновлювати втрати та накопичувати ресурс через активні бойові дії. У проєкті OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив" експерт розповів, що може статися, якщо війну в Україні поставлять на паузу.

"Саме активні бойові дії змушують російський військово-промисловий комплекс практично повністю працювати на компенсацію втрат — з недостатньою витратою ресурсу накопичення", — сказав Олександр Коваленко.

З його слів, говорячи про виробництво танків, слово "виробництво" вже не коректне, оскільки більшість російських танків, які йдуть у зону бойових дій, є знятими зі зберігання, які пройшли відновлювальний ремонт, модернізацію та стали "більш-менш боєздатними". Мова йде про модифікації Т-90, Т-80, Т-72, Т-62, Т-54/55, ПТ-76. У результаті РФ може видавати від 100 до 150 танків за місяць для війни, можлива похибка у 15-20% через ступені серйозності ремонтних робіт.

У росіян склалася подібна ситуація з бойовими броньованими машинами, до яких належать БТР, БМП, БМД та інші. Зокрема, потреба у ББМ у російської армії втричі вища, ніж у танках. РФ не має можливості повноцінно постачати ту кількість цієї техніки яка необхідна для повної комплектації, розповів Коваленко.

"Не краща ситуація і з артилерією. Наприклад, у місяць потенціал відновлення буксированих гаубиць 152-мм, 122-мм, 105-мм і дивізійних гармат 85-мм становить у середньому 350 стволів. Окремою категорією йдуть САУ, яких відновлюють набагато менше, ніж буксированої артилерії та мінометів", — повідомив він.

Експерт наголосив, що сумарно цього недостатньо для того, аби накопичувати потенціал. Російські підприємства, які виробляють боєприпаси, виходять на потенціал у 1,5-1,7 млн пострілів на рік.

Що буде, якщо війну в Україні заморозять на три роки

Олександр Коваленко зазначив, що в разі заморожування війни в Україні на три роки РФ отримає можливість відновлювати втрати від війни та накопичувати більший ресурс. У разі повного припинення бойових дій потенціал ЗС РФ через три роки може змінитися наступним чином:

танки — від 3600 до 5400 (кількісно показник удвічі більший, ніж станом на 23 лютого 2022 року);

ББМ — 3600-5400 (не дасть змогу відновити втрати з 2022 року, проте надасть боєздатність підрозділам та укомплектує новосформовані);

артилерія — 11-12,5 тисяч (буксированої);

снаряди — понад 5 млн пострілів (протягом року РФ зможе вести стабільний добовий настріл у 14 тисяч пострілів або наступ із підтримкою тотального вогневого валу у 60 тисяч добових пострілів протягом трьох місяців).

Коваленко наголосив, що РФ зможе виробити крилаті ракети, а саме Х-101/5, 55, у розмірі понад 2200, "Калібр" — від тисячі до 1,5 тисяч одиниць. Через три роки ворог матиме щонайменше 9 тисяч дронів-камікадзе типу Shahed-136.

"У цих підрахунках є нюанс, який полягає в тому, що Росія на сьогодні просто фізично не має такої кількості радянської техніки на складах, придатної до відновлення до боєздатного стану. Але будемо абсолютистами і відштовхуємось саме від цих цифр", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 16 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожений конфлікт — це та сама війна, проте без можливості відповісти ворогу та без надії у майбутнє. З його слів, після 2014 року Україна жила в стані замороженого конфлікту.

27 листопада виконавчий директор Інституту Трансформації Північної Євразії Володимир Горбач повідомив, що тактично Росія готова до замороження війни, проте стратегічно не відмовиться від окупації України.