Ікла стають довшими: як в Україні модернізують ракети Р-360 "Нептун", — експерт

Очікується, що розроблений варіант ракети матиме велику дальність стрільби — до 400 км. Однак налагодити виробництво такої складної системи, як маневруюча протикорабельна ракета, буде не так просто, зазначив аналітик.

Український оборонно-промисловий комплекс має нову версію далекобійної протикорабельної крилатої ракети Р-360 комплексу "Нептун". Зокрема йдеться про збільшення дальності польоту до 400 км та можливістю вражати наземні цілі. Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Зараз ведеться робота зі створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом із міністерством стратегічних галузей промисловості щодо зміцнення системи ППО", — розповів воєначальник в інтерв'ю АрміяInform.

І хоча представник Міноборони не розкрив деталей щодо нової далекобійної ракети та її призначення, польський оглядач Defence 24 Адам Свірковський зібрав інформацію про це озброєння та оцінив перспективи його модернізації в умовах війни в Україні.

За словами експерта, уперше про завершення робіт із модифікації українських "Нептунів" для ураження наземних цілей та їхнє бойове застосування стало відомо у вересні, коли було заявлено про успішне ураження вдосконаленою ракетою елемента російського ЗРК С-300ПМ/С або С-400 у Криму.

Тепер існування описаного ефектора в доопрацьованій конфігурації підтвердило Міністерство оборони України. Ба більше, очікується, що розроблений варіант матиме більшу дальність стрільби, пише Свірковський.

"Цікаво, що раніше ходили чутки про використання деяких елементів "Нептуна" для ракет системи С-200, які використовуються для атаки наземних цілей", — зазначає експерт.

Тим часом налагодити виробництво у воєнний час такої складної системи, як маневруюча протикорабельна ракета, буде не так легко.

Коротко про комплекс "Нептун"

Українська протичовнова маневрувальна ракета Р-360 "Нептун", розроблена київським конструкторським бюро "Луг" у 2018 році.

Маса боєголовки сягає 150 кг, а дальність польоту досягає 150 км. Швидкість, яку може розвивати "Нептун", становить 900 км/год, вона може рухатися на висоті від 10 до 300 метрів, при цьому її стеля знижується приблизно до 3 метрів у самому кінці траєкторії, що значно ускладнює перехоплення РК-360 ворожими системами ППО.

Батарея ракетного комплексу РК-360 складається з шести пускових установок УСПУ-360, кожна з яких оснащена чотирма ракетами, а також шести транспортних машин ТМ-360 і одного мобільного командного пункту ескадри РКП-360. Таким чином, ескадра повинна мати 24 готові до стрільби протикорабельні ракети та 48 запасних на боєкомплектах.

Раніше західні експерти зазначали, що ракети "Нептун" чудово підходять для ураження військових об'єктів армії Росії. Причому це вже було доведено на практиці, коли в серпні в Криму було уражено установку С-400 противника.