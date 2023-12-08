В Україні на 15 років ув'язнили військовослужбовця, який прихистив у себе окупантів

Правоохоронці кажуть, що чоловік намагався втекти разом із російськими військовими, втім вони його кинули.

В Україні винесли вирок військовослужбовцю, який поселив у себе російських військових та готував для них їжу. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією слідства, чоловік був співробітником Управління державної охорони. У день повномасштабного вторгнення Росії він не повернувся на службу та перейшов на бік окупантів, чим порушив військову Присягу.

Коли російські військові захопили село Нова Басань у Чернігівській області, військовий перебував вдома. Замість того, аби повернутися на службу у Київ, він погодився виконувати накази командирів російської армії.

Правоохоронці розповідають, що чоловік поселив російських військових у своїй домівці, готував для них їжу. Окрім того, разом з окупантами зловмисник забирав у місцевих мешканців продукти, майно та грабував магазини. Також чоловік займався патрулюванням місцевості.

Коли російські військові втікали із села, зрадник намагався поїхати з ними. Зазначається, що він навіть намагався сісти на техніку окупантів разом із награбованим майном. Однак окупанти кинули його.

Затримали зловмисника після звільнення населеного пункту. Його визнали винним у держзраді та самовільному залишенні місця служби. За скоєне суд ув’язнив чоловіка на 15 років з конфіскацією майна. Також його позбавили звання "майстер-сержант".

Нагадаємо, у листопаді на 15 років за ґрати посадили мешканця Сумщини, який на власному автомобілі провів 128 одиниць ворожої техніки на Київщину. Після цього він повернувся додому та продовжив працювати на РФ.

Також 6 грудня в СБУ повідомили, що в Україні винесли вироки трьом зрадникам, які працювали на РФ. За вчинене їм призначили від 5 до 11 років позбавлення волі.