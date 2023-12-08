"Лідери ЄС відповідальні": Україні допоможуть, якщо Угорщина заблокує підтримку, — ЗМІ

За даними журналістів, один із представників керівництва ЄС заявив, що в Європі розуміють, наскільки життєво важлива підтримка Києва.

Представники Європейського Союзу усвідомлюють, наскільки "екзистенційною" є фінансова допомога Україні, і обіцяють дотриматися своїх зобов'язань. Хоча заяви угорського прем'єра Віктора Орбана йдуть всупереч із загальною позицією євроблоку. Про це в п'ятницю, 8 грудня, заявив високопоставлений представник ЄС, передає Sky News.

Напередодні завершального цьогорічного саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який пройде за тиждень, влада Угорщини висунула погрози накласти вето на пропозицію інших країн ЄС виділити 50 млрд євро Києву до 2027 року і почати переговори про вступ до ЄС.

"Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери — відповідальні люди, щонайменше 26 із них", — висловив свою думку неназваний представник ЄС, який бере участь у підготовці до саміту. За його словами, згадані представники євроблоку дотримуватимуться взятих на себе зобов'язань.

Україна в ЄС: що буде якщо Орбан накладе вето?

У тому разі, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на перегляд довгострокового бюджету ЄС, представник євроблоку перерахував можливі обхідні шляхи.

По-перше, країни можуть збільшити допомогу в рамках двосторонніх відносин із Києвом. (Хоча це складніший і дорожчий варіант, ніж якби кошти виділили із загального бюджету).

По-друге, можуть виділити меншу суму на короткострокову перспективу і без додаткових узгоджень і перегляду (в рамках якого пропонується близько 60 млрд євро для нового фінансування України, міграції тощо).

Нагадаємо, що, за словами польського політика Дональда Туска, Віктор Орбан зайняв відкрито проросійську позицію.

Також повідомлялося, що в Європарламенті розкритикували шантаж Орбана, назвавши позицію Угорщини обміном грошей на принципи.