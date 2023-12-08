Тіло жінки шукали тиждень: під завалами будинку у Новогродівці знайдені всі члени сімʼї

В МВС уточнили, що загальна кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії сягає чотирьох людей: це молода родина та 62-річний чоловік.

На місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок у Новогродівці Донецької області завершені пошукові роботи. Ідентифікували всіх членів загиблої родини. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України у пʼятницю, 8 грудня.

"Пошукові роботи в Новогродівці завершені. Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета", — йдеться у повідомленні.

Один зі знайдених на місці атаки фрагментів тіла належить загиблій 33-річній жінці. ЇЇ, за інформацією МВС, шукали тиждень. Особу встановили за допомогою ДНК-аналізу.

"Раніше поліцейські ідентифікували чоловіка цієї жінки та 8-річну доньку", — нагадали у пресслужбі.

В МВС уточнили, що загальна кількість загиблих внаслідок ракетної атаки сягає чотирьох людей: це молода сім’я та 62-річний чоловік.

З-під завалів дістали тіло 8-річної дитини

Нагадаємо, у понеділок, 4 грудня, начальник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко розповів, що з-під завалів 3-поверхового будинку, куди в ніч на 30 листопада ворожа ракета С-300, дістали тіло 8-річної дівчинки.

Крім того, Шевченко розповів, що в громаді оголосили триденну жалобу за загиблими мешканцями. Вона тривала до 6 грудня.

До пошуків батьків дівчинки залучали різні служби

Спершу начальник Новогродівської МВА повідомляв, що під завалами будинку не виявили батьків дитини — 33-річну жінку та 38-річного чоловіка.

Тоді Шевченко наголосив, якщо родину не знайдуть, її вважатимуть зниклою безвісти. У неділю, 3 грудня, на місці проводили додаткові роботи, до яких долучили національну поліцію та інші служби.

ЗС РФ обстріляли Покровськ, Мирноград і Новогродівку: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада російські окупанти запустили щонайменше шість ракет С-300 по Покровському району Донецької області. Загалом відомо про десятьох постраждалих. Також під удар потрапив Мирноград, де руйнувань зазнала будівля поліції.

Раніше речник управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін у коментарі медіа "Суспільне" розповів, що з-під завалів у Новогродівці дістали тіло загиблого. За його словами, це 61-річний чоловік. Також повідомлялося, що рятувальники розібрали понад 130 тонн конструкцій.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а в регіонах активно працювали системи ППО. Інформацію про бойову роботу протиповітряної оборони підтвердили в Хмельницькій ОВА. Повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння також було оголошено в кількох українських областях.