"Злякався": в Україні засудили чоловіка, який проігнорував повістку через дитину

Українець отримав "бойову повістку", але вирішив не приходити на місце збору. Пізніше він заявив, що служити "не бажає".

В Україні засудили чоловіка, який проігнорував повістку через власний страх та дитину. Про це відомо з вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 1 грудня.

Уродженець села Верчани — розлучений та офіційно ніде не працює. Його вік та ім’я невідомі.

2 червня він пройшов медогляд. За його результатами військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала українця придатним до служби.

Наступного дня він отримав "бойову повістку", відповідно до якої 5 червня мав з’явитись на місці збору. Звідти чоловіка вже мали відправити у військову частину. Повістку він підписав та підтвердив, що праву на відстрочку не має.

Проте на місці збору на нього так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від призову.

На суді ухилянт повністю визнав свою вину. Він заявив, що "не бажає служити", бо має дитину від незареєстрованого шлюбу та боїться.

Суд визнав військовозобов’язаного винним та призначив йому покарання — ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, журналісти отримали доступ до основних пунктів законопроєкту про мобілізацію, який готують в Україні. Депутати пропонують скасувати частину відстрочок, зробити жорсткішим покарання для ухилянтів та запровадити новий онлайн-документ.

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