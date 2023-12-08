Ізраїль заявив про 150 притулків у секторі Гази, які він не бомбитиме

На думку офіційних осіб США, деякі палестинські біженці все ж піддаються нападу і в безпечних зонах.

Ізраїльська влада виявила близько 150 притулків у Газі, які не будуть атаковані ЦАХАЛ під час бойових операцій. Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на полковника Елада Горена, військового представника COGAT зі зв'язків із палестинцями.

Ці притулки розташовані ще в одному безпечному місці, крім району Аль-Мавасі, який, за словами Горена, не зазнавав нападу з боку ЦАХАЛу навіть після того, як терористичні групи випустили ракети з прибережної безпечної зони площею 20 квадратних кілометрів.

"Притулками є школи та інша громадська інфраструктура, координати яких були передані ООН Ізраїлю через посилений механізм вирішення конфліктів ЦАХАЛ", — пояснює представник COGAT.

Він заявив, що 150 будівель залишаться безпечними для цивільного населення доти, доки не відбудуться зміни в операціях ЦАХАЛу.

Водночас офіційні особи США останніми днями говорили, що хоча Ізраїль розширив безпечні зони, деякі палестинці, як і раніше, стають об'єктами нападів після втечі в них.

За даними ЗМІ від 1 грудня, ізраїльські спецслужби готуються ліквідувати лідерів угруповання ХАМАС по всьому світу. Зазначається, що раніше Ізраїль утримувався від ліквідації бойовиків у Катарі, Лівані, Ірані, Туреччині та Росії, щоб уникнути дипломатичних криз.

Крім того, Ізраїль планує кампанію проти ХАМАСу, яка триватиме рік або більше. Найбільш інтенсивна фаза наземного наступу очікується на початку 2024 року.