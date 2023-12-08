"Змушені їсти сніг": на Авдіївському напрямку РФ задіяла понад 40 тисяч окупантів, — ЗСУ

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун наголосив, що російські окупанти наразі не зменшують активності своєї піхоти. Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається в Авдіївці та Марʼїнці.

Ворог задіяв понад 40 тисяч російських військових на Авдіївському напрямку. Втрати противника щодоби складають близько 300-400 осіб. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"На Авдіївському напрямку наразі діє близько 40 тис. чоловік, навіть трохи більше. Ворог зазнає дуже значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу", — наголошує спікер.

За інформацією речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, російські окупанти наразі не зменшують активності своєї піхоти. Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається в Авдіївці та Марʼїнці.

Також Штупун зазначив, що на відповідних територіях ворог активно застосовує бронетехніку та авіацію.

"Противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Наші воїни її палять, звичайно. Також ворог активно минулої доби застосовував авіацію", — йдеться у повідомленні.

Спікер розповів, що минулої доби ЗС РФ скинули на Донеччину 40 керованих авіаційних бомб.

Ставлення командування до них — як до тварин

Окрім того, за словами речника, ворог продовжує зазнавати значних втрат, однак не перестає підтягувати резерви.

"Це так звані "Шторм Z", а також новомобілізовані, не надто навчені. Ставлення командування до них – просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають просто без їжі та води, і вони змушені їсти сніг. Є багато обморожень", — повідомив Штупун.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в промзоні біля Авдіївки, а ЗСУ зміцнили плацдарм на лівому березі. Аналітики з ISW зазначили, що Сили оборони утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Таборів і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.