Україна зможе почати новий контрнаступ не раніше 2025 року, — WSJ

Журналісти пишуть, що до наступного контрнаступу українським військам потрібно відновитися, а це, зокрема, займе декілька років.

Українські війська змушені перейти у нову фазу війни – оборону, аби зупинити просування військ РФ. При цьому новий контрнаступ Україна зможе розпочати не раніше 2025 року. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на слова західних дипломатів та військових стратегів.Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на слова західних дипломатів та військових стратегів.

Видання пише, що літній контрнаступ завершився лише незначним зміщенням лінії фронту. Окрім того, Україні зіткнулася з проблемою у постачанні допомоги від США та Європи, через внутрішньополітичні суперечки.

На фоні цього Україна вимушена перейти до оборони, аби зупинити подальше просування російської армії по території України. Журналісти наголосили на нещодавній заяви Володимира Зеленського про будівництво фортифікаційних споруд, що свідчить про зміну настроїв.

Зокрема, західні партнери очікували, що успіхи України на фронті дадуть зрозуміти російському президенту, що ця війна для РФ є безперспективною і він погодиться на прийнятні для України переговори.

Видання пише, що політична єдність США щодо України послабилася на тлі міжпартійних суперечок. Також увагу світу привернула війна між Ізраїлем і палестинцями в секторі Газа.

Тим часом у Білому домі ставлять під загрозу питання щодо наступної допомоги для України, якщо Конгрес не ухвалить нових заходів фінансування цього місяця. Припинення постачання може не лише поставити під загрозу успіхи Сил оборони на фронті, але й збільшити імовірність воєнних перемог РФ.

Контрнаступ України

За словами військових аналітиків, цьогорічний контрнаступ українських військових є одним із найбільших прорахунків Сполучених Штатів Америки. Попри це представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек повідомляв, що результати контрнаступу не впливають на рівень підтримки України.

Як повідомляли журналісти посилаючись на американську розвідку, шанси українських військових на успішний контрнаступ на півдні були "50 на 50". Зокрема, українська влада виступила за проведення активних бойових дій на трьох напрямках, попри це в США наголошували, що українські війська повинні зосередити свої сили лише на одному напрямку – південному.

Тим часом Володимир Зеленський заявляв, що успіхів під час контрнаступу має бути більше та для успішної боротьби Україні потрібна підтримка від союзників.