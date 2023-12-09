"Війна не скоро закінчиться": Німеччина має бути готова допомагати Україні більше, — Шольц

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, німецькій владі необхідно ухвалити рішення, які забезпечать підтримку Україні за будь-яких обставин тривалий час.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц вважає, що війна в Україні закінчиться не скоро. Президент Російської Федерації Володимир Путін не повинен розраховувати на те, що Захід втомиться. Про це політик заявив на конференції Соціал-демократичної партії в Берліні, повідомляє ntv.

"Ця війна, ймовірно, ще не скоро закінчиться", — сказав канцлер. Він підкреслив, що важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно, протягом тривалого часу", а саме "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі".

Шольц зазначив, що нападом на Україну 2022 року РФ "порушила будь-яке розуміння миру і безпеки в Європі". За його словами, має бути ясність у тому, що "кордони в Європі більше не будуть переміщатися силою".

У своїй промові Олаф Шольц заявив, що Німеччина навіть має бути готовою зробити ще більше, "якщо інші ослабнуть", з німецького боку має бути рішення, "що ми в змозі це зробити".

Голова Федерального уряду Німеччини також висловив готовність продовжувати військову підтримку України, президент Росії Володимир Путін "не може очікувати, що ми поступимося".

Шольц також згадав про економічні наслідки російського імперіалізму для Німеччини та деяких інших країн. "Ми знаємо, що були наслідки, які торкнулися і нас", — сказала канцлер, маючи на увазі високі ціни на енергоносії. Він наголосив, що уряду, тим не менш, вдалося забезпечити хороше енергопостачання, хоча це, звичайно, було "серйозною фінансовою проблемою".

Раніше, 28 листопада, Шольц пообіцяв зберегти військову підтримку України. Канцлер Німеччини зазначив, що не варто навіть уявляти, які наслідки чекають на Україну і Європу, якщо Росія здобуде перемогу у війні.