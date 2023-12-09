Чи зайшли ЗС РФ в Авдіївку: що відомо про безперервний штурм міста на Донбасі

Російські війська продовжують штурм Авдіївки. Перед армією окупантів стоїть завдання — захопити територію до Нового року, або — до старту президентських виборів.

ЗС РФ безперервно штурмують Авдіївку і встановили кілька дедлайнів — захопити територію до Нового року, або — до старту президентських виборів у березні 2024 року. 9 грудня експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що російські окупанти нібито зайшли з нового напряму і захопили частину дачного сектора на сході міста. У Генштабі ЗСУ цієї інформації не підтверджували.

Фокус зібрав, що відомо про важкі бої під Авдіївкою.

Є просування

Як стверджує Рьопке, війська РФ змогли увійти в Авдіївку з північного сходу і захопили частину дачного селища, де розташовані очисні споруди.

"Російські війська увійшли в Авдіївку з іншого напрямку, захопили при цьому частину дачного сектора на сході. Українські сили ведуть бій з окупантами за допомогою танків, яким принаймні довелося відступити від однієї із захоплених будівель", — повідомив Рьопке.

В Інституті з вивчення війни (ISW) 7 грудня помітили просування російських окупантів у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Аналітики вивчили геолокаційні кадри, на яких нібито видно підрозділи російських 87-го і 1487-го полків (1-й армійський корпус "ДНР"), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) і диверсійно-штурмової бригади "Ветерани", які діють у зазначеному напрямку.

Російські військкори поширювали дані, що окупантам нібито вдалося просунутися на південь від авдіївського сміттєзвалища, в районі коксохімічного заводу і біля Первомайського та на схід від Авдіївки. Аналітики Інституту зазначали, що підтверджень цьому немає.

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 9 грудня 2023 року, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. ЗС РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Росія зі свого боку зосередила на Авдіївському напрямку понад 40 тисяч окупантів, як повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"На Авдіївському напрямку зараз діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи поки що не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка та Мар'їнка — найбільша кількість сутичок, найгарячіше", — розповів він.

За словами офіцера "Легіону Свободи", майора МВС Максима Морозова, найкритичнішою точкою залишається промислова зона поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. Росіяни постійно завдають масованих авіаційних та артилерійських ударів. Ситуацію ускладнює морозна погода.

"Промзона — це ворота в Авдіївку, а тому досить важливий об'єкт", — говорив військовослужбовець. За його словами, коксохім на 100% перебуває під контролем ЗСУ.

Евакуювали людей

9 грудня, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, з укриття Авдіївського коксохімічного заводу вдалося евакуювати 12 осіб у безпечніший регіон.

"Залишилося 12 осіб, це цивільні, частина з них працювала в підрядних організаціях, які за договором працювали на коксохімі. Вони знали, які там укриття є. І тому вони попросилися", — розповів він.

Барабаш повідомив, що було дуже складно вмовити людей на евакуацію, вони не хотіли їхати.

"Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовилися евакуюватися з заводу і залишалися. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалося всіх умовити, всіх вивезли. Поки що з евакуйованими працюють психологи", — додав Барабаш.

Аналітики ISW повідомляли, що російській армії нібито поставили завдання захопити Авдіївку і Куп'янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться в березні 2024 року. Експерти вважають, що "Кремль використовує заяву Путіна для переконання великої групи виборців про те, що російські військові підтримують чинного президента".

При цьому військові експерти Олексій Гетьман припускає, що дедлайн з захоплення Авдіївки, який поставило військове керівництво РФ перед армією — середина грудня. А військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що перший дедлайн — Новий рік, другий — президентські вибори.

"Третя хвиля наступу, набагато потужніша, ніж попередні дві, може відбутися до кінця грудня, вже протягом найближчих тижнів — двох", — повідомив експерт.

За словами військовослужбовця 59-ї бригади Сергія Цехоцького, місто штурмують проросійські бойовики "Л/ДНР", кримінальники із загонів "Шторм-Z" і мобілізовані з низькою підготовкою, яких відправляють у постійні піхотні атаки малими групами. Окупанти намагаються виконати поставлене завдання "за будь-яку ціну". А тих, хто не хоче йти в бій — залякують і шантажують.

Фокус раніше писав, що прикордонники із загону "Сталевий кордон" і під Сватове в Луганській області вибили росіян з окопів на одній ділянці фронту.

Також Фокус повідомляв, що 15 листопада OSINT-аналітики зазначили, що ЗС РФ спробували проникнути на коксохім за допомогою танків. На відео, знятому на місці подій, російський танк знешкодили протитанковою ракетою.