Росіяни прагнуть перехопити ініціативу на фронті в Україні до виборів президента РФ – ISW (карта)

Київ, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, за власним бажанням вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції ще до початку наступів російських окупаційних підрозділів.

Російські загарбники прагнуть перехопити ініціативу на фронті на території України до виборів президента Росії в березні 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 9 грудня.

Аналітики зазначили, що окупанти наразі ведуть наступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту, зокрема в напрямку Авдіївки та поблизу Бахмута. Окрім того, російські підрозділи організовують безперервні наземні атаки в західній частині Запорізькій області.

"Теперішній темп бойових дій свідчить, що російські сили намагаються відновити ініціативу щонайменше з середини листопада 2023 року", – йдеться у звіті.

Американські аналітики припустили, що російське командування, можливо, також намагалося довести український контрнаступ до кульмінації або забезпечити, щоб Сили оборони України не зуміли відновити його на початку зими. На їхню думку, час подій свідчить про те, що Київ за власним бажанням вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції ще до початку штурмів російських окупаційних підрозділів.

У звіті фахівці наголосили, що залишається незрозумілим, чи створять теперішні російські наступальні операції певні умови для досягнення військами РФ значних успіхів у найближчому майбутньому. Складні погодні умови, ймовірно, уповільнили темпи просування окупантів вздовж більшої частини лінії фронту, збільшили їхні втрати і ще більше підірвали моральний стан російських солдатів. Швидкість російських втрат уздовж всієї лінії фронту в Україні, ймовірно, вказує на те, що для підготовки до масштабніших зимових операцій російські сили не накопичують невикористані резерви.

Основні зусилля Росія, як йдеться у звіті, докладає для захоплення східної України. Окупанти прагнуть захопити решту Луганської області та просування на захід до східної Харківської області та оточення північної частини Донецької області.

Нагадаємо, 9 грудня оглядач зазначив, що війська Росії готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку. На думку Олександра Коваленка, російська армія готує третій штурм міста і хотіла б окупувати її до Нового року.