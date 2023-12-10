Обмежено придатних можуть відправляти на штурми, – нардеп (відео)

Мобілізовані громадяни з певними обмеженнями за станом здоров'я, як зазначив "кіборг" Роман Костенко, іноді потрапляють до лав Збройних сил України, де їх вже відправляють на необхідну посаду у самій частині, що одразу провокує конфліктну ситуацію та знижує їхню мотивацію.

Деякі люди, які є обмежено придатними для служби у війську, опинялися на передовій та були відправлені на штурми. Народний депутат України Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив подробиці в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Він зазначив, коли людина приходить до територіального центру комплектування, "військкомат" зобов'язаний таких призовників розподілити на тилову посаду, але цього не відбувається. Згодом такий призовник потрапляє до лав Збройних сил України, де його вже відправляють на необхідну посаду самій частині. Командири самостійно вирішують, куди відправляти військовослужбовця, що одразу провокує конфліктну ситуацію та знижує його мотивацію.

"Він є обмежено придатним тільки для військкомату. Коли він потрапляє до Збройних сил, там це питання зникає", – пояснив нардеп.

Костенко зазначив, що це питання є дуже важливим. З його слів, якщо людей будуть і далі так "обманювати", то до лав ЗСУ "інші вже не прийдуть". Тому важливо, щоб люди опинялися там, куди їм пообіцяли.

"Наше завдання – набирати людей, давати їм хорошу підготовку, коли люди будуть впевнені у собі, йти на фронт впевненими", – додав він.

Мобілізація в Україні: плани на 2024 рік

Піхотні війська для армії є незамінними. Техніка, зброя, артилерія, танки та інші засоби боротьби — це лише допомагає піхоті. Люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті. Їм потрібно відпочивати, лікуватися, відновлюватися.

Четверо професійних військових висловилися щодо мобілізації в Україні та відповіли на питання, чому "плани про каву в Криму" не реалізувалися і чи є у країни мобілізаційний резерв на 2024 рік. Як вважають експерти Чим більше дронів — тим більше врятованих життів наших військових, тим менше нових мобілізованих. З їхніх слів, вистояти та здобути перемогу Україна зможе, якщо суспільство виконає одне з найголовніших завдань суспільства — забезпечення армії 100 000 дронів на місяць.

Нагадаємо, 8 грудня Фокус дізнався, що є 10 категорій громадян, яких не можна відправити на фронт. За законом деякі громадяни можуть бути мобілізовані тільки за їхнім бажанням. Водночас служити їм дозволено виключно за місцем проживання.