"Головне наше досягнення": ветеран порівняв втрати ЗСУ та ЗС РФ у війні (відео)

Українська армія воює меншою кількістю людей, ніж ЗС РФ. Співвідношення населення країн не є визначальним, оскільки важливо те, скількох людей кожна з країн виставила на фронт, розповів екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

Військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий заявив, що головним досягненням України у війні проти Російської Федерації є співвідношення втрат. Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

"Головне наше досягнення — це співвідношення втрат", — сказав Євген Дикий.

Він зазначив, що втрати росіян у два-три рази більші попри те, що ЗСУ були в наступі, а ЗС РФ — оборонялись. Зі слів Дикого, таке співвідношення втрат простежується "по людях", тоді як в окремих видах техніки ворог втратив до п'яти разів більше.

Євген Дикий наголосив, що весь час українська армія воює меншою кількістю людей, ніж ЗС РФ. Причиною цього є не те, що Росія має більше населення, ніж Україна.

"Постійно відбувається це пересмикування, що Росія більша. Вибачте, воює не площа, не порожній Сибір воює — воюють люди. Так от по населенню Росія більша за Україну десь в три-чотири рази всього лише", — пояснив він.

Екскомандир роти в батальйоні "Айдар" повідомив, що в ЗСУ немає задачі окупувати Москву чи дійти до Уралу, бійцям потрібно лише "винести ворога зі своєї території". Співвідношення населення не є визначальним, оскільки важливо те, скільки людей кожна з країн виставила на фронт. Він додав, що питання лише до України, чому весь час відправляється на фронт менше людей, ніж у ворога. Зокрема, це відбувається не через меншу кількість населення, вважає Дикий, а через те, що "не проводять як слід мобілізацію".

Нагадаємо, 5 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські військові штурмують українські позиції за допомогою піхоти через великі втрати бронетехніки. З його слів, 70% техніки не повертається з поля бою.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 7 грудня розповіли, що темпи втрат ЗС РФ близькі до темпів мобілізації. Зокрема, за листопад на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти втратили майже 11 тисяч осіб загиблими та пораненими.