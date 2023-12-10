Бійців 3-ї ОШБр вивели з-під Бахмута: куди їх відправили

Бійці 3-ї ОШБр перебували під Бахмутом майже рік. Їм вдалося звільнити від ворога понад 20 квадратних кілометрів.

Бійців Третьої окремої штурмової бригади вивели з-під Бахмута Донецької області на початку грудня. Про це повідомила пресслужба бригади в коментарі "Українській правді".

"Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні", — повідомили в бригаді.

У 3-й ОШБр розповіли, що в результаті вдалих бойових операцій бійцям вдалося звільнити понад 20 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку з 250 квадратних кілометрів, які Збройні сили України деокупували за час контрнаступу.

Навчання 3-ї ОШБр: що відомо

Наразі українські військові з бригади перебувають на масштабних тренуванням, доукомплектації та злагодженні через створення нових підрозділів у структурі 3-ї ОШБр та вступом до її лав нових бійців.

Бригада проводить масштабну рекрутингову кампанію, тоді як підготовка бійці проходить у декілька етапів:

перший етап (тестовий тиждень) — протягом семи днів громадяни можуть перевірити себе, здобути бойові знання у військові галузі та відчути атмосферу армійського життя;

другий етап (допідготовка перед Курсом молодого бійця) — новобранці проходять вишколу з тактико-спеціальної підготовки, парамедицини, військової топографії та орієнтуванні на місцевості, Інженерно-саперної та мінно-вибухової справи й вдосконалюють фізичну форму;

третій етап (Курс молодого бійця) — бійці здобувають теоретичні та практичні знання з вогневої, тактичної підготовки й медицини, засвоюють ази саперної справи, спецзв’язку, топографії, долають випробування на психологічну стійкість і фізичну витривалість.

У пресслужбі 3-ї ОШБр додали, що після проходження КМБ рекрутів приймають до лав бригади та направляють на злагодження у свій підрозділ. Після цього бійців можуть відправити на передову для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, 23 листопада заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов заявив, що українські військові утримують ініціативу на передньому краї Бахмутського напрямку. З його слів, ЗСУ та ЗС РФ намагалися поліпшити своє тактичне та оперативне становище.

19 листопада командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко повідомив, що в армію потрібно призивати не 50-річних чоловіків, які мають хронічні захворювання, а 18-20-річних чоловіків, навіть якщо вони студенти.