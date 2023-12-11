48% виборців у США вважають, що Байден витрачає забагато на допомогу Україні, – FT

Серед республіканців одразу 65% виборців вважають, що на допомогу Києву витрачається забагато грошей, а серед демократів — 32%. Одна з причин таких цифр — занепокоєння щодо фінансової ситуації в США.

За результатами опитування FT-Michigan Ross, 48% американських виборців вважає, що США витрачають забагато коштів на фінансову та військову допомогу Україні. Про це повідомляє Financial Times.

У США провели соцопитування серед виборців щодо військової допомоги України. Результати показують, що загалом 48% виборців вважають, що витрачається забагато коштів на фінансову та військову підтримку Києву. Тільки 27% опитаних вважають, що Вашингтон витрачає достатню суму, а 11% — витрачається недостатньо.

Думка американців щодо допомоги Україні та Ізраїлю Фото: Financial Times

Серед республіканців цілих 65% вважають, що Сполучені Штати витрачають забагато на допомогу Україні, серед незалежних виборців тільки 52% вважають, що виділяється забагато коштів. Серед демократів трохи більше третини — 32% вважають, що Україні виділяють забагато коштів.

Думка республіканців та демократів щодо того, скільки витрачається коштів на допомогу Україні та Ізраїлю Фото: Financial Times

Зазначається, що опитування FT-Michigan Ross було проведено онлайн-стратегами Демократичної партії Global Strategy Group і республіканською соціологічною компанією North Star Opinion Research з 5 по 6 грудня. Воно відображає думки 1004 зареєстрованих виборців по всій країні з похибкою 3,1%.Соцопитування відбулося на тлі того, що президент США Джо Байден намагається спонукати Конгрес ухвалити новий пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. 12 грудня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, щоб продемонструвати непохитність підтримки.

У виданні пишуть, що високий рівень не підтримки військової допомоги серед виборців поясняється тим, що лише 25% респондентів сказали, що стан економіки США є "добрим" або "відмінним". В країні високий рівень інфляції, а 53% виборців вважають, що їхній фінансовий стан погіршився і лише у 17% зазначили, що ситуація покращилась.

Нагадаємо, 9 грудня ЗМІ писали, що вперше в соцопитуванні Дональд Трамп обійшов Джо Байдена.

30 листопада у США підтримка військової допомоги Україні зросла до 67%.