Нові та старі зразки: партизани виявили великий склад техніки ЗС РФ у Криму (відео, фото)

За інформацією партизанів, на складі російських окупантів розташовано десятки броньованої техніки. Також, ймовірно, там знаходиться їхня ремонтна база.

Українське підпілля виявило великий склад техніки російських окупантів у Сакському районі в тимчасово окупованому Криму. Про це у понеділок, 11 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Наш агент розвідав великий склад із військовою технікою біля населеного пункту Новоозерне, Сакського району". — йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, на складі ЗС РФ розташовано десятки броньованої техніки, як нових зразків, так і старих. Ймовірно, там знаходиться ремонтна база військової техніки окупантів.

Детальну інформацію щодо виявленого складу підпілля передало Силам оборони України.

Нагадаємо, 11 грудня в "Атеш" повідомили, що партизанам вдалося розвідати військову частину Росгвардії у Котовську Тамбовської області (Російська Федерація).

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що партизан "Атеш" мобілізувався до лав ЗС РФ через військкомат у Москві. Зокрема, він збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення російської протиповітряної оборони.

7 грудня підпілля повідомило про вербування російських військовослужбовців у Курську. Росіяни допомагають з розвідкою військових об'єктів на території військової частини, тоді як "Атеш" підтримує та надає їм поради.