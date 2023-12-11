Від Купʼянська до Бахмуту: Сирський розповів про наступ ЗС РФ на сході (мапи)

Російські війська намагаються тиснути одразу на трьох напрямках, проте за словами генерал-полковника, ворог зазнає втрат у 8 разів більші за Сили оборони.

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на трьох напрямках сходу України: Купʼянському, Лиманському та Бахмутському. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в своєму телеграм-каналі.

Українські Сили оборони завдають суттєвих втрат російським окупантам. За словами Сирського, ЗС РФ втрачають у 8 разів більше, ніж українські захисники. Попри це основна ставка робиться на людський ресурс.

Ситуація на Купʼянському напрямку

Російські війська хочуть створити умови для блокування Купʼянська. Для цього вони намагаються захопити населений пункт Синьківка. Для цього вони відправляють чисельні штурмові роти, але вони зазнають значних втрат. Відтак Сирський констатує перекидання штурмових підрозділів з резерву. Також ЗС РФ ведуть наступальні дії в районі Новоселівського, Стельмахівки, Лиману Першого та в напрямку Сіверська.

Окупанти хочуть захопити Синьківку, щоб далі йти на Купʼянськ Фото: deepstatemap.live

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку окупанти хочуть відкинути ЗСУ за річку Чорний Жеребець та витіснити з Серебрянського лісництва. Ворог намагався штурмувати з Житлівки в напрямок Тернів, але марно. Зазначається, що штурмові підрозділи ЗС РФ постійно поповнюються новими силами з території РФ.

Мапа наступу російських військ в бік Тернів Фото: deepstatemap.live

Бахмутський напрямок

Російські окупанти намагаються відкинути Сили оборони на північ та західніше від Бахмута. Для цього кидають в бій повітряно-десантні підрозділи, Сили спеціального призначення та 200-ту окрему мотострілецьку бригаду північного флоту.

Окупанти намагаються відкинути ЗСУ від Бахмуту Фото: deepstatemap.live

Як зазначає Сирський загалом за листопад ЗСУ знищили:

близько 11 тисяч окупантів;

близько 130 танків;

260 артустановок та мінометів різних калібрів.

Загальні втрати окупантів у техніці перевищили 1100 одиниць.

"Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм", — написали в публікації.

Українські захисники працюють у взаємодії, щоб розробляти ефективні способи для подальшого знищення ворога. Бійці намагаються досягати успіхів завдяки тактиці, влучній артилерії, дронів, мінометів та стрілецького озброєння.

Нагадаємо, 7 грудня в Харківській ОВА спростували заяви про захоплення Синьківки, які розповсюдили окупанти.

5 грудня в ЗСУ заявили, що вони знищили новоприбулих росіян, які щойно підписали контракт з ЗС РФ.