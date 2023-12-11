У Південній Кореї розбився винищувач F-16: зʼявились деталі аварії

Американський літак належав Повітряним силам США. У корейській армії не виключають, що причиною аварії стала проблеми з двигуном.

Під час тренувальних польотів у Південній Кореї розбився винищувач ПС США F-16. Він впав у Жовте море. Про це повідомляє Younhap.

Винищувач належав 8-му винищувальному крилу Повітряних сил США. Він злетів з авіабази Кунсан, що за 178 км від Сеула. Під час польоту сталася надзвичайна ситуація, про яку льотчик встиг повідомити. Сигнал надійшов приблизно о 8:43 ранку, повідомляють Повітряні сили США.

Місце, де вібулася аварія

Льотчика знайшли та евакуювали на авіабазу Кунсан, де оцінять стан його здоровʼя. Для його пошуку залучили берегову охорону та ВМС Південної Кореї. Наразі причина аварії невідома, Повітряні сили США будуть проводити розслідування. Проте у Південній Кореї не виключають, що аварія сталася через проблеми з двигуном Pratt & Whitney.

Зазначається, що за 2023 рік це вже друга аварія американського F-16. В травні впав винищувач F-16C на сільськогосподарські угіддя поблизу авіабази Осан. Тоді пілот також успішно катапультувався та був доставлений у госпіталь.

Нагадаємо, 5 грудня в Бельгії повідомили, що постачання F-16 Україні відбудеться не раніше 2025 року.

4 грудня стало відомо, що Південна Корея спише винищувач F-35 після зіткнення з птахом.