Станція "Фенікс-1": у ЗСУ розповіли про бойову роботу новітньої української РЛС (фото)

РЛС "Фенікс-1" прийнято на озброєння ЗСУ 2021 року. Станція сумісна з усіма українськими зенітно-ракетними комплексами, а також може працювати і з західними зразками.

Військово-повітряні сили ЗСУ для захисту українського неба використовують новітню радіолокаційну станцію 80К6КС1 "Фенікс-1". Цю РЛС виявлення було створено в Україні та поставлено на озброєння відносно недавно, 2021 року. Про роботу української станції та бойове чергування операторів "Фенікса" розповіла пресслужба Командування ВПС Збройних сил України.

Оператор станції військовослужбовець Анна чергує на своєму посту і виявляє повітряні об'єкти, зокрема ворожі крилаті ракети. Після їх виявлення кожній із ракет противника присвоюється номер, а місце розташування і напрямок руху вноситься в автоматизовану систему управління (АСУ) і передається на командний пункт.

Операторка розповіла про один з епізодів своєї роботи, коли було виявлено ланцюжок ракет, запущених із ворожої території.

"Фіксую перші ракети, що увійшли в зону дії РЛС. Бачу наступні ракети — той самий алгоритм дій, плюс — оновлюю інформацію про попередні... За ними ще ракети, і ще... З шаленою швидкістю фіксую — друкую — передаю, а вони все летять і летять... Серед цього безперервного ланцюжка виокремлюю групу ракет, що мчить чітко на нас", — розповіла Анна.

Оператор РЛС "Фенікс-1" Анна на бойовому чергуванні

При цьому вона наголосила, що вимкнути станцію і залишити позицію неможливо, оскільки від цієї РЛС залежала робота багатьох підрозділів ППО.

Оглядачі порталу "Мілітарний" пишуть, що трикоординатна РЛС вітчизняного виробництва "Фенікс-1" призначена для "виявлення в зоні огляду, визначення координат і швидкості об'єктів у повітряному просторі, а також їх супроводу в радіусі 400 кілометрів".

Станція фактично є розвитком радарів 79К6 і 80К6 із сучасними твердотільними модулями та з використанням технологій цифрових антенних решіток.

Ба більше, "Фенікс-1" побудована на новітній елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, які працюють за алгоритмами НВК "Искра".

Нова РЛС сумісна з наявними на озброєнні України зенітними комплексами, як-от "Бук-М1", а також здатна працювати у зв'язці з системами ППО західних зразків.

"Конструктивно радіолокаційна станція, генератор і пункт управління розміщені на єдиному причіпному шасі. Це спростило логістику і час розгортання, який було скорочено до шести хвилин", — підкреслили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в районі Севастополя виявлено непізнаний комплекс, який створює суттєві перешкоди. Західні експерти зазначили, що випромінювання такої потужності можуть виходити з радіолокаційних станцій "Воронеж" або "Небо-М".