Lockheed Martin викотив перший винищувач F-35 для Бельгії (фото)

Бельгійські Повітряні сили переходять на літаки 5 покоління, а винищувачі F-16 вони планують передати Україні у 2025 році.

Для Повітряних сил Бельгії побудували перший винищувач 5 покоління F-35A із замовлених 34 літаків. Про це повідомляє пресслужба в Х (раніше твіттер).

"Наш перший бельгійський F-35A Lightning II зійшов із конвеєра заводу у Форт-Ворті, що в штаті Техас, після 1,5 року виробництва. F-35A, винищувач п'ятого покоління, знаменує собою важливий крок вперед для бельгійських ВПС і НАТО", — підписали світлини в Повітряних силах.

Бельгійська армія ухвалила рішення про перехід на літаки 5 покоління з винищувачів F-16. F-35 позиціюють як передове рішення для безпеки у 21 столітті. Угода з Lockheed Martin передбачає, що бельгійська промисловість отримає частину високотехнологічних виробничих методологій. Ініціатива зветься Essential Security Interest. Американський винищувач було обрано у 2018 році.

Перший із 34-х F-35

Варто зазначити, що вихід літака з конвеєра ще не означає, що Бельгія отримає одразу літак. Кілька місяців винищувач випробовуватимуть на авіабазі "Люк". Там льотчики проходитимуть базову підготовку. Передача F-35 буде у 2024 році. Також у Повітряних силах Бельгії повідомили, що новітні винищувачі базуватимуться на авіабазах "Кляйне-Брогель" і "Флоренс".

Нагадаємо, генерал Марк Тіс заявив, що у випадку війни Бельгія зможе протриматися менш ніж добу через дефіцит боєприпасів.

Також у Бельгії заявили, щосвинищувачі F-16 передадуть Україні не раніше ніж у 2025 році.