Протиракетна парасолька: США добудовують в Польщу надпотужний комплекс Aegis (фото)

Проєкт Aegis Ashore може перехоплювати цілі в радіусі 1000 км та на висоті до 500 км. Рішення про будівництво було ухвалено ще у 2009 році.

В Польщі скоро стане на бойове чергування обʼєкт протиракетної оборони США Aegis Ashore, який почали будувати ще у 2009 році. Про це повідомляє The War Zone.

Рішення про будівництво складного протиракетного об'єкта було ухвалено ще у 2009 році, коли ландшафт безпеки в Польщі та Європі був зовсім іншим. Aegis мав захищати від одиничних ударів міжконтинентальних ракет з боку Ірану.

"ВМС офіційно приймуть Aegis Ashore Poland у свій інвентар 15 грудня 2023 року. ВМС встановлюватимуть додаткові засоби модернізації в Aegis Ashore Poland до травня 2024 року. Після цього в липні 2024 року вона буде передана в НАТО для командування і управління системою Aegis Ashore Poland. Вона захищатиме європейські країни НАТО від загроз балістичних ракет, що походять з-поза меж євроатлантичного простору", — зазначив контрадмірал Дуглас Вільямс, виконувач обовʼязків директора Агентства протиракетної оборони.

База ПРО в Редзіково, Польща

Протиракетний обʼєкт розташовано в Редзіково. Другий подібний обʼєкт армії США знаходиться в Румунії й функціонує з 2016 року. Особливістю Aegis Ashore є характеристики. В основі лежить зенітна ракета SM-3, яка може перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети в радіусі приблизно 900–1200 км й на висоті до 500 км. Водночас вартість однієї ракети складає 11–25 млн доларів.

Aegis має елементи конструкції есмінців ВМС США проєкту Arleigh Burke:

система управління вогнем Aegis;

радар AN/SPY-1;

вертикальні пускові установки Mark 41.

Елементи Aegis ідентичні есмінцю Arleigh Burke

Зазначається, що будівництво проєкту Aegis Ashore мало завершитись ще у 2018 році. Проте постійні проблеми з будівництвом змушували відкладати здачу ПРО, потім була пандемія COVID-19. У РФ критикували рішення США за будівництво протиракетних обʼєктів й заявляли, що вони мають загрозу націнтересам РФ.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Україна запросила в США ПРО THAAD, який зможе збивати цілі в радіусі 200 км.

7 грудня в США оголосили про передачу технологій для виробництва зброї в Україні.