Єдина перспектива — смерть: в СБУ прокоментували причетність до вбивства Іллі Киви

У спецслужбі зазначають, що вороги України відповідатимуть за свої злочини "і перед Богом, і перед українським народом".

В українській службі безпеки розповіли, чи причетні працівники спецслужби до вбивства колишнього нардепа та колаборанта Іллі Киви. Про це вони написали у своєму Telegram-каналі.

Вони наголосили на тому, що СБУ проводить безліч успішних спецоперацій, під час яких заслужене покарання отримують воєнні злочинці та вороги України.

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Посилаючись на слова очільника спецслужби Василя Малюка, у службі безпеки зазначають, що єдиною перспективою для окупантів та їхніх поплічників, яку можуть запропонувати, є лише смерть.

У СБУ кажуть, що вороги України відповідатимуть за свої злочини "і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі".

Також вони наголосили, що всі деталі спецоперацій української спецслужби стануть відомі після перемоги над ворогом.

Вбивство Іллі Киви: що відомо

За інформацією російських журналістів, екснардепа вбили 6 грудня в елітному заміському клубі у Підмосков'ї. На тілі колаборанта виявили кульові поранення, а поруч з ним — гільзи та патрони.

Як повідомляв колишній нардеп ВРУ Олег Царьов, який теж втік до Росії, за Кивою слідкували, відтак він намагався сховатися в елітному селищі. Також він розповів, що українська розвідка має начебто список осіб, яких необхідно ліквідувати.

Нагадаємо, у Росії після смерті Іллі Киви задумалися над безпекою своїх політиків та громадських діячів. Так, у Раді Федерацій мають підготувати заходи для гарантування їхньої безпеки.

Тим часом у ГУР кажуть, що колаборанти мають шанс здатися, аби убезпечити себе від смерті.