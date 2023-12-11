У Кривому Розі пролунали вибухи: у ЗСУ повідомили про роботу ППО, що відомо

Окупанти атакували місто керованою авіаракетою Х-59, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час денної повітряної тривоги 11 грудня пролунали два потужні вибухи. У Повітряних силах повідомили про роботу ППО.

Повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині о 14:43. Уже за 10 хвилин після цього жителі Кривого Рогу почули вибух, а за 2 хвилини пролунав ще один.

Як стало відомо пізніше, окупанти випустили по місту керовану авіаційну ракету. Долетіти до міста їй не вдалося — із нею успішно впоралися сили протиповітряної оборони, перехопивши її на підльоті до Кривого Рогу.

"Станом на 15:00 у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", — ідеться в повідомленні ПК "Схід".

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак відзначив успішну роботу українських сил ППО.

"Мінус ракета — над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК "Схід". Дякую", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що приблизно о 4:00 у понеділок, 11 грудня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву.

У ніч проти 8 грудня окупанти атакували Україну за допомогою ракет. Росія застосувала ракети після тривалої паузи, зокрема, тип озброєння був той, який вдалося накопичити, — Х-101/Х-55.