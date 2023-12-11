Будівлі зруйновано: ЗМІ опублікували наслідки ракетного обстрілу Києва (фото)

За даними Повітряних сил, столицю обстріляли вісьмома балістичними ракетами, імовірно — з Брянської області. Але ЗРК командування "Центр" збили всі.

11 грудня журналісти опублікували знімки зруйнованих будівель у Києві після нічного обстрілу балістичними ракетами. Кадри пошкоджень розмістило британське видання Sky News.

За даними Повітряних сил, вночі Україну атакували 18 БПЛА Shahed. Обстріл вівся з окупованого Криму, але всі дрони були знищені в Миколаївській області.

Наслідки ракетного обстрілу

Столицю обстріляли вісьмома балістичними ракетами з північного напрямку, імовірно — з Брянської області. ЗРК командування "Центр" збили все.

Ракетний обстріл 11 грудня Ракетний обстріл 11 грудня Фото: Sky News Ракетний обстріл 11 грудня

Нагадаємо, що російські війська кинули на штурм 79 ОДШБр одночасно 19 одиниць бронетехніки. ЗСУ показали бій, під час якого десантники знищили майже 79% ворожої техніки.

Також Фокус розбирався в тому, наскільки реально оточення Авдіївки. Окупаційне угруповання військ збільшило концентрацію сил під містом завдяки найбільш боєздатній групі "Південь". У її складі перебуває майже 160 тисяч солдатів. Головне досягнення ЗС РФ — вихід до очисних споруд, проте в майбутньому становище може змінитися.