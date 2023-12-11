На Хмельниччині на 9 років ув'язнили чоловіка, який убив військову медсестру

Суд також постановив стягнути з чоловіка 800 тисяч гривень моральної компенсації на користь матері загиблої жінки.

У Хмельницькій області суд виніс вирок 48-річному чоловіку, який жорстоко вбив військову медсестру. Про це повідомляють у Хмельницькому апеляційному суді.

Інцидент стався 21 березня цього року. 41-річну жінку вбили в її ж помешканні. Зазначається, що зловмисник прийшов до медсестри додому та почав конфліктувати. Під час словесної перепалки він вдарив жінку кулаком в обличчя, унаслідок чого зламав їй щелепу.

Коли жінка впала на диван, убивця взяв із кухні ніж і перерізав їй горло. Після скоєного він помив у ванній кімнаті руки від крові, украв із помешкання телефон і прикраси та пішов.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Жінка померла від втрати крові. Її тіло знайшла мати зранку наступного дня, після того, як не змогла додзвонитися до доньки.

Під час розгляду справи в судовому засіданні мешканець Старокостянтинова свою вину в убивстві жінки визнав. Однак він зазначив, що не викрадав телефон.

Зазначається, що чоловік уже був раніше неодноразово судимий і позбавлений волі за злочини проти власності. Також повідомляється, що він має непогашену судимість, його поведінка відхиляється від прийнятих у суспільстві норм і правил. Серед іншого, він соціально неадаптований.

Розглянувши матеріали справи Старокостянтинівський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві. Йому призначили 9 років 16 днів ув’язнення.

Також суд врахував, що в жінки залишилася дочка, яку вона сама виховувала, а в матері вбитої це єдина дочка. Тому зловмисник ще повинен перерахувати сім’ї загиблої жінки моральну компенсацію в розмірі 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку грудня правоохоронці повідомляли про те, що в Києві жорстоко вбили військовослужбовця. Тіло чоловіка знайшли у водоймі на околиці столиці. Слідчі встановили, що вбивця вдарив чоловіка 15 разів ножем.

Наприкінці жовтня на в’їзді в столицю чоловік за кермом на смерть збив військовослужбовця. Відомо, що зловмисник був тверезим, однак не впорався з кермуванням автомобіля.