США ділитимуться військовими секретами з Китаєм у межах нової ракетної угоди, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Пекіна та Вашингтона, можливо, з'являться взаємні зобов'язання в тому, що стосується міжконтинентальних балістичних ракет. Сторони можуть звітувати про свої плани.

Сполучені Штати розглядають можливість укласти з Китаєм угоду, в межах якої Пекін і Вашингтон попереджали б один одного про підготовку ракетних пусків. Про це повідомляє японське видання Nikkei Asia з покликанням на неназваного високопоставленого представника Держдепартаменту США.

Джерело стверджує, що є надія на те, що в країн "будуть взаємні зобов'язання щодо роз'яснення того, що вони роблять". Зазначається, що угода буде подібною до домовленостей, які є в США та КНР із РФ.

За даними журналістів, до такої ініціативи вирішили вдатися на тлі непростих двосторонніх відносин. У лютому минулого року вибухнув дипломатичний фурор: США звинуватили Китай у запуску шпигунських повітряних куль над американською територією.

Плани Китаю щодо Тайваню та звинувачення в порушенні прав людини називають серед причин погіршення відносин. Минулого літа в КНР відмовилися відновити взаємодію збройних сил двох держав.

Але минулого місяця президент Джо Байден і генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у Каліфорнії, щоб укласти низку угод, серед іншого згадувалося і про відновлення обміну військовими даними.

"Причина, із якої повідомлення про запуск настільки важливі, у тому, що це накладає взаємні зобов'язання звітувати про те, що ми робимо", — повідомило джерело, зазначивши, що те, що в Китаю є ці угоди з Росією, свідчить про розуміння важливості стабілізаційних ініціатив. Можлива угода допоможе домогтися більшої довіри між країнами.

Ракетний договір між США та РФ ще в силі

Угода, що діє між США і РФ, має назву "Договір про повідомлення про запуски балістичних ракет" (Ballistic Missile Launch Notification Agreement), підписаного 1988 року в Москві. Договір був покликаний розвіяти паніку, кожна зі сторін так демонструвала, що ракети запускаються не в межах ядерної атаки.

Попри складні відносини між країнами після вторгнення в Україну, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у березні минулого року уточнив, що Москва, попри все, продовжить повідомляти США про будь-які запуски міжконтинентальних балістичних ракет або запуски з підводних човнів.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця стало відомо про те, що в Україні запущено виробництво ракети "земля-повітря". За словами керівника компанії з виробництва дронів Володимира Яценка, убивця Shahed має коштувати до 750 доларів.

Також повідомлялося, що ЗМІ опублікували наслідки ракетного обстрілу Києва. За даними Повітряних сил, столицю обстріляли вісьмома балістичними ракетами, імовірно — з Брянської області. ЗРК командування "Центр" збили всі.