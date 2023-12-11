"Україна стане неприступною стіною": в Офісі президента закликали Європу дати необхідний ресурс

У європейських країн є час побудувати сильні армії та наростити воєнні спроможності, пояснив радник керівника ОП Михайло Подоляк, адже Україна дарує його завдяки ефективному спротиву проти Росії.

Україна зможе бути неприступною стіною для Європи, але для цього потрібен певний ресурс. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, у Telegram висловив свою думку.

Він зазначив, що усі помиляються, але на виправлення цієї помилки підуть роки – побудова армії, здатної протистояти російським загарбникам, вимагає часу. З його слів, зараз у європейських країн цей час є, адже Україна дарує його завдяки ефективному спротиву. ЗСУ довели, що можуть, уміють і будуть нищити російські мілітарні спроможності й надії на домінування.

"Дайте нам необхідний ресурс, і Україна стане неприступною стіною, яка дасть змогу перебудувати глобальну безпеку", – заявив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу президента, як приклад, пригадав слова генерального інспектора німецького Бундесверу Карстена Броєра, який закликав німців готуватися до оборонної війни. Генерал-лейтенант визнав, що в нинішньому стані німецька армія не здатна захистити свою країну та союзників по НАТО.

"Це і є єдині справжні реалії. Які, до речі, чудово розуміє й РФ, чому й поводилася у Європі завжди зухвало", – пояснив Подоляк.

У дописі він закликав не критикувати Німеччину або будь-яку іншу країну за це. З його слів, десятиліття спокійного життя у Європі змусили багатьох вірити в можливість вічного миру, дієвість міжнародного права й орієнтованості бізнесу тієї ж сировинної Росії.

Нагадаємо, 8 грудня Подоляк роз'яснив роздавання повісток у спортзалах. Він впевнений, що чоловіки мають розуміти, яка війна точиться поруч з ними та усвідомлювати, як вона має фіналізуватися. З його слів, наразі Міністерство оборони, профільний комітет Верховної Ради працюють над новою програмою мобілізації, її стратегією, в якій важливе місце посідає рекрутинговий складник.