"Ворог прийшов вбивати": в Офісі президента назвали головну мотивацію українців у війні з Росією

Українська армія підірвала репутацію військ РФ, як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, та переписала воєнну історію.

Related video

За спиною сім'ї, діти, своя земля та право на життя, тому український народ налаштований боротися. Про це заявив у Telegram радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Важливо

Маємо план: ЗСУ здолали вже дві лінії оборони ЗС РФ, — Умєров

Він зазначив, що українські захисники не бояться "російських чортів зі зброєю та боєголовками", якими ще вчора всіх лякали. Бійці наочно показали, що таке сучасний тип війни та як такою війною ефективно керувати. В умовах постійного дефіциту ресурсів і за відсутності стабільного постачання.

"Вони вже переписали воєнну історію", – пояснив він.

З його слів, саме українські захисники підірвали репутацію російської армії. Наші бійці довели, що росіяни лише воюють величезною кількістю живої сили, якої не шкода. Продемонстрували приклад синхронізованих оборонних і наступальних тактик і стратегій усередині великої та тривалої війни.

Подоляк звернув увагу на те, що попереду ще багато непростої роботи, яку обов'язково потрібно виконати. Подоляк зазначив, що ворог розуміє лише силу. Він назвав День ЗСУ – це день пам'яті та день великої надії.

"Тому що за спиною сім'ї, діти, своя земля та право на життя", – зазначив він.

6 грудня – День ЗСУ

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Президент України та Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали бійців ЗСУ зі святом. Зі слів керівника держави, українські захисники щодня доводять, що страх програв. Головнокомандувач ЗСУ, зокрема, схилив голову перед подвигом українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Зеленський заявив, що в березні може статися "переломний момент". За його словами, пов'язано це з виборами президента в Росії.