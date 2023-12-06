"Враг пришел убивать": в Офисе президента назвали главную мотивацию украинцев в войне с Россией

Украинская армия подорвала репутацию войск РФ, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, и переписала военную историю.

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За спиной семьи, дети, своя земля и право на жизнь, поэтому украинский народ настроен бороться. Об этом заявил в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что украинские защитники не боятся "русских чертей с оружием и боеголовками", которыми еще вчера всех пугали. Бойцы наглядно показали, что такое современный тип войны и как такой войной эффективно управлять. В условиях постоянного дефицита ресурсов и при отсутствии стабильного снабжения.

"Они уже переписали военную историю", — пояснил он.

По его словам, именно украинские защитники подорвали репутацию российской армии. Наши бойцы доказали, что россияне только воюют огромным количеством живой силы, которой не жалко. Продемонстрировали пример синхронизированных оборонительных и наступательных тактик и стратегий внутри большой и длительной войны.

Подоляк обратил внимание на то, что впереди еще много непростой работы, которую обязательно нужно выполнить. Подоляк отметил, что враг понимает только силу. Он назвал День ВСУ — это день памяти и день большой надежды.

"Потому что за спиной семьи, дети, своя земля и право на жизнь", — отметил он.

6 декабря — День ВСУ

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Президент Украины и Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили бойцов ВСУ с праздником. По словам главы государства, украинские защитники ежедневно доказывают, что страх проиграл. Главнокомандующий ВСУ, в частности, склонил голову перед подвигом украинских военнослужащих.

Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что в марте может произойти "переломный момент". По его словам, связано это с выборами президента в России.