"Чудова робота, українські виборці": сенатор США назвав перемогу України абсурдом (відео)

Республіканець Джей Ді Венс впевнений, що попереду переговори. З його слів, в інтересах США — залишити частину українських територій Росії.

Сенатор США від штату Огайо та політик-республіканець Джей Ді Венс заявив, що ніхто насправді й не вірив у перемогу України у війні з Росією. Про це відомо з його коментаря в ефірі телеканалу CNN від 10 грудня.

"Кожен, хто має розум в голові, знає, що це завжди закінчуватиметься переговорами. Ідея про те, що Україна зможе відкинути Росію назад до кордону 1991 року, абсурдна. Насправді ніхто в це не вірив", — сказав сенатор.

Він назвав Україну "функціонально зруйнованою". З його слів, середній вік солдатів ЗСУ вже складає 43 роки, і "це трагічно". Політик припустив, що в майбутньому США платитимуть "українським пенсіонерам" за "відновлення всієї країни".

Зі слів Венса, важливо "припинити вбивства", тобто досягти припинення вогню. Він завірив, що армія президента РФ Володимира Путіна не піде далі, тобто жителям Польщі та Німеччини немає про що хвилюватись.

"Що в інтересах Америки, так це прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякою територією. І нам потрібно завершити цю війну", — підсумував член Сенату США.

Коментар Джея Ді Венса

11 грудня на заяву Венса відреагувала професорка Університету Іллінойсу Мотря Коділл. Вона нагадала, що в Огайо немало жителів українського походження.

"Чудова робота, українські виборці Огайо", — написала Коділл.

Публікація Мотрі Коділл від 11 грудня Фото: Скриншот

Хто такий Джей Ді Венс?

Джей Ді Венс — сенатор США від Огайо. Він був обраний в Сенат у 2022 році й склав присягу 3 січня 2023 року.

Венс — сам з Огайо, народився та виріс у Мідлтауні. Служив у Корпусі морської піхоти США та згодом здобув юридичну освіту. Є підприємцем та політиком-республіканцем.

Раніше він вже виступав проти допомоги Україні та заявляв, що переговори неминучі. Порівнюючи Україну з Ізраїлем він зазначав, що у випадку з українсько-російською війною немає "чіткого плану" щодо досягнення цілей. З його слів, гроші США нібито йдуть на підтримку "фермерів", субсидії для малого бізнесу та виплати рятувальникам.

Нагадаємо, у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України. Його мають надати до кінця грудня.

Президент Володимир Зеленський 11 грудня прокоментував паузу у допомозі від США через внутрішні розбіжності в Конгресі. З його слів, Україна здатна це побороти.